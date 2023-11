Harelbeekse Academie voor Podiumkunsten beschikt voortaan over tuin met zitbanken, wadi’s en podium

De buitenomgeving van de Harelbeekse Academie voor Podiumkunsten (H.A.P!) onderging een groene metamorfose. De grote parkeerplaats maakte plaats voor een multifunctionele schooltuin, groen, buitenklassen, zitelementen en een fietsenstalling.

Voor dit groenproject was er uitgebreid overleg tussen H.A.P! en de Centrumschool, waarbij leerkrachten en leerlingen hun behoeften en wensen voor de tuin uitten. Het voorstel omvatte onder andere een buitenklas, een overdekte, afgesloten fietsenstalling, meer ruimte voor biodiversiteit en contact met de natuur, speelelementen en maximale infiltratie van hemelwater. “De grote parking aan de academie was volledig verhard en niet waterdoorlatend. Deze verharding is nu verwijderd en vervangen door diverse vormen van groen. Dat geeft meteen veel meer ruimte voor waterbuffering of infiltratie van hemelwater. Water kan via nieuw aangelegde wadi’s opgevangen worden en opnieuw de grond insijpelen, een heel belangrijk element in de klimaatadaptatie”, zegt schepen van Groen en Milieu Tijs Naert (Groen).

“De hele buitenruimte wordt klimaatadaptief, want er is ook een gelaagde aanplant van bomen, bloeiende en besdragende heesters, vaste planten, klimplanten en bloembollen voorzien. Allemaal voor de bevordering van de biodiversiteit.”

Buitenklas

Om optimaal te genieten van dit stukje groen werd een buitenklas geïnstalleerd van 40m² met enkele zitbanken verspreid over de tuin. Het terras wordt gebruikt om les te geven, het podium is de blikvanger in de tuin tijdens toonmomenten en optredens. Het achterliggende speelveld kan door toeschouwers gebruikt worden om de voorstellingen zittend toe te kijken. Hier worden ook muzikale speelprikkels geïnstalleerd. “Het schept veel meer mogelijkheden dan vroeger, er is goed over nagedacht. We kunnen optredens, voorstellingen en buitenklassen organiseren met zicht op de Leie”, aldus directeur Inge Kerkhove.

“Het podium is de blikvanger in de tuin tijdens toonmomenten en optredens”

De officiële ingebruikname is gepland in juni 2024 en dat zal gepaard gaan met festiviteiten. Het hele ontwerp werd uitgedacht door de eigen diensten van de stad, technisch uitgewerkt door studiebureau Topokor en uitgevoerd door Tuinen Desauw. Voor dit project kreeg H.A.P! een ondersteunende subsidie via het project ‘Natuur op je School’ van het Agentschap Natuur en Bos. Er werd een groene fietsenstalling gebouwd om meer leerkrachten en leerlingen aan te moedigen om met de fiets naar school te komen.

Open voor publiek

“Buiten de schooluren staat de tuin open voor het publiek. De academie heeft een prachtige ligging, net naast de Leie. Door dit mooi stukje natuur open te stellen, kunnen we ook passanten of bezoekers laten genieten. Dat vinden we belangrijk, want via verschillende wegen kregen we meer vraag naar groene en open ruimtes in de stad. Dit stukje groen is een mooi antwoord op deze vraag”, zegt schepen van Onderwijs Francis Pattyn (CD&V).

De kostprijs bedraagt circa 300.000 euro, btw inbegrepen. Harelbeke kreeg een subsidie van 150.000 euro van het Agentschap Natuur en Bos voor dit project.