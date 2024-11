Hapjes, sfeer en gezelligheid voor De Warmste Week: “Velen voelen zich vaak eenzaam in gedachten”

Voor De Warmste Week organiseren Maaike Devos en Bram Brouckaert pop-up Tapjes – hapjes – flapjes ten voordele van de Warmste Week én verkopen ze overheerlijke cupcakes.

Op zaterdag 16 en 23 november en op zondag 17 en 24 november nodigen Maaike Devos en Bram Brouckaert vrienden en hun vrienden en kennissen uit om samen te genieten van een heerlijk drankje, hapje, gezelligheid en muziek bij hen thuis in de Sint-Rafaëlsstraat in Izegem. Op zaterdag is er ook een huiskamerconcert. De opbrengst gaat naar De Warmste Week.

“De pop-up doen we voor het eerst, maar in het verleden bakte Maaike al vaak doosjes met cupcakes ten voordele van de Warmste Week”, vertelt Bram Brouckaert. “Ik organiseerde op de school waar wij werken – Ter Sterre – met collega’s in 2017 al eens een warmste radioweek ‘Rock Sterre 4 life’ en in 2023 een huiskamerconcert met optreden van singer-songwriter Sherman. Verder zijn we ook vaste StuBru luisteraars en zijn we er graag bij op de Warmste week.”

“De pop-up komt ook een beetje voort uit het idee dat Maaike graag bakt, dat we samen graag organiseren en het misschien wel een stiekeme droom is om samen iets soortgelijks te openen.”

Eenzaamheid doorbreken

“Ons engagement komt volgens mij voort uit de sociale sector waarin we werken. We werken beiden op Ter Sterre, een secundaire OV4 school met type 9 leerlingen. Net zoals op andere scholen, zien we de soms bepalende toename van sociale media in het leven van de jongeren. Ondanks al het zogezegde ‘virtuele sociale contact’ voelen veel jongeren en mensen zich vaak eenzaam met hun gedachten en gevoelens. Die eenzaamheid willen wij doorbreken door mensen bij ons thuis uit te nodigen en de harde wereld dicht bij huis toch al wat aangenamer te maken. We serveren drankjes (tapjes) en hapjes. Op zaterdag geef ik ook een huiskamerconcertje en op zondag zijn onze honden van de partij. Wij geloven namelijk sterk in de troostende kracht van hun gezelschap.” (RV)