Handelaars uit de Warmste Steenweg organiseren koekjesverkoop ten voordele van NAR

De Ardooisesteenweg is de komende maand opnieuw de Warmste Steenweg. Een achttal handelaars uit de straat verkopen er koekjes van Jules Destrooper ten voordele van NAR, de NieuwjaarsActieRoeselare.

Voor het derde jaar op een rij verkopen de handelaars in de Ardooisesteenweg koekjes ten voordele van het goede doel. “Die warme actie bracht vorig jaar zo’n 1.300 euro op”, aldus Jean-Marie Claeren. In vergelijking met toen is de verkoop iets vroeger gestart. In handelszaken waar een duidelijk zichtbaar rode affiche hangt kan men voortaan terug koekjes kopen. “En dit jaar zijn er ook enkele nieuwe geschenkverpakkingen”, aldus Jean-Marie.

De handelaars schenken ook dit jaar de opbrengst aan NAR, wat staat voor NieuwjaarsActieRoeselare. Jos Muylle organiseerde de voorbije jaren telkens met de steun van tal van vrijwilligers een oudejaarsfeest voor mensen die zich op de pechstrook van de samenleving bevinden. Dit jaar is er geen oudejaarsfeest, maar werkt NAR wel volop mee aan een groots Kerstfeest. Op Kerstdag schuiven een vierhonderdtal mensen dankzij cateringbedrijf Bon Apart en tal van sociale organisaties zoals NAR aan tafel in Trax. “Daarnaast zullen we de opbrengst van de koekjesverkoop ook gebruik voor kleine initiatieven voor mensen in nood. En in het voorjaar organiseren we terug ons Paasfeest”, luidt het bij NAR. (Bert Feys)