Handelaars bedankt schenkers aan ‘DenUniek’ in Beernem

Met een drankje bedankte het gemeentebestuur van Beernem afgelopen maandag de Beernemse handelaars die hun overschotten schenken aan de sociale superette ‘DenUniek’, die in juni 2023 de deuren opende.

“We zijn heel dankbaar voor deze samenwerking”, zegt schepen voor Sociale Zaken Vicky Reynaert (Vooruit). “Het is onder meer dankzij deze handelaars dat onze bezoekers elke keer opnieuw kunnen rekenen op een mooi aanbod.” Wie het financieel lastig heeft, kan een kaart krijgen via het sociaal huis. Daarmee kunnen ze voor een bepaald bedrag voeding aankopen in ‘DenUniek’. De superette bevindt zich vlak bij het station in Covias en is open elke dinsdagnamiddag en vrijdagvoormiddag.

(ON/foto Davy Coghe)