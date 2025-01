Halloweentraditie in Harelbeke stopt na vijf jaar: “Een moeilijke, maar noodzakelijke beslissing”

De inwoners van Harelbeke zullen dit jaar voor het eerst in lange tijd zonder de iconische Halloweenattractie in de Kollegelaan moeten doen. Isaura Debaets en Emanuel Hombecq kondigen aan dat ze hun jaarlijkse “spookkot” stopzetten. Het gezin bouwde jarenlang hun woning om tot een indrukwekkende Halloweenattractie, maar om medische redenen hebben ze besloten ermee te stoppen. “Je kan alles kopen voor € 2500!”

Wat begon als een passie voor Halloween, groeide uit tot een jaarlijks evenement waar honderden bezoekers op afkwamen. Mensen van ver buiten Harelbeke, zelfs uit Noord-Frankrijk, kwamen naar de Kollegelaan om zich te laten onderdompelen in de griezelige sfeer die Isaura en Emanuel wisten te creëren. Met metershoge skeletten, de fameuze “Walk of Death” en geavanceerde animatronics zoals de angstaanjagende Boris, werd hun huis een waar walhalla voor Halloweenliefhebbers.

“Het begon als een manier om Halloween samen met de kinderen te vieren, maar het werd steeds groter. We zijn er het hele jaar mee bezig geweest,” vertelde Isaura vorig jaar. Het evenement bracht niet alleen spanning en sensatie, maar ook een sterk gemeenschapsgevoel: buren en bezoekers van heinde en verre kwamen samen om te genieten van de unieke sfeer.

Een moeilijk afscheid

Na vijf intensieve jaren heeft het gezin nu de moeilijke beslissing genomen om te stoppen. “Om medische redenen hebben we beslist om ermee te stoppen,” verklaart Isaura. “We hebben dit zondag samen besproken. Het was geen makkelijke keuze, maar we speelden al een tijdje met het idee.”

Nu heeft het gezin ook besloten om hun volledige collectie te verkopen. Voor een richtprijs van € 2.500 kan een geïnteresseerde al het materiaal overnemen. Isaura voegt daaraan toe dat ze via Facebook bereikbaar is voor geïnteresseerden. “Idealiter koopt iemand alles in één keer.”