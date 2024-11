Hakhoutwerken langs kanaal Bossuit-Kortrijk: “Ecosysteem diverser maken”

Van november tot en met eind februari volgend jaar voert de Vlaamse Waterweg naar jaarlijkse gewoonte hakhoutwerken uit in Zwevegem. De periode is bewust gekozen aangezien de bomen dan niet in het blad staan, ze minder kwetsbaar zijn en de vogels niet broeden.

De werken vinden dit jaar onder meer plaats langs het kanaal Bossuit-Kortrijk. De Vlaamse Waterweg pakt de zones geschrankt aan op beide oevers van elke vaarweg om zo de visuele en ecologische impact te beperken.

Dat ze aan hakhoutbeheer doen, heeft zo zijn redenen. “Met hakhoutbeheer onderhouden we struiken en houtige vegetatie langs onze jaagpaden. Dankzij het hakhoutbeheer komt er opnieuw veel licht op de bodem, waardoor voorjaarsbloeiers en andere planten beter kunnen groeien”, klinkt het.

Nieuw groenscherm

Waar nodig grijpen ze ook in wanneer bijvoorbeeld de stabiliteit van oevers en dijken in het gedrang komt of de toegankelijkheid van de vaarweg wordt belemmerd voor inspecties. Hoogstammen worden niet gekapt.

Het ecosysteem wordt door het hakhoutbeheer ook een stuk diverser. “De Vlaamse Waterweg evalueert en markeert op voorhand het groen voor hakhoutbeheer. Daarna zagen ze groen af tot op een twintigtal centimeter boven de grond zonder de wortels te verwijderen. Zo kunnen gewassen in de volgende seizoenen weer uitschieten en op termijn een nieuw groenscherm vormen. Hakhoutbeheer zorgt zo voor een verjonging van de beplanting langs de oevers en dijken en een diverser ecosysteem”, konden we bij de Vlaamse Waterweg vernemen.

Drie zones

Er zal gewerkt worden in drie zones. Een eerste zone van het sluis in Zwevegem tot de smalspoorbrug in Moen, in de tweede zone pakken ze de strook tussen de smalspoorbrug en Sint-Denijsbrug aan en in de derde zone werken ze van de Sint-Denijsbrug tot de sluis in Bossuit.

Het gehakte hout meenemen, is niet mogelijk. Dat komt omdat het hakboutbeheer hoofdzakelijk is uitbesteed, waardoor de gespecialiseerde aannemers eigenaar worden van het houtafval. Volgens de Vlaamse Waterweg is er echter een charter voor een uniform en oordeelkundig groenbeheer zodat men sowieso een maximale valorisatie krijgt.