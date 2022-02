Gwendoline Dubois leidt eerste voetbalmatch: “Voor de wedstrijd had ik echt enorm veel stress”

De veertigjarige Gwendoline Dubois leidde vorig weekend haar eerste officiële voetbalwedstrijd in goede banen. De Meense nam de Gewestelijke U15 match tussen Geluwe en Ploegsteert voor haar rekening. Achteraf waren de commentaren alvast heel positief.

‘Gwen’ Dubois is al van kindsbeen af gebeten door de voetbalmicrobe. Op haar twaalfde sloot ze zich aan bij FC Meninas Menen. “Maar dat kwam er niet zonder slag of stoot, hoor”, vertelt Gwendoline. “Mijn ouders waren er niet zo voor te vinden dat hun dochter een sport ging beoefenen die toen nog niet echt voor meisjes was. Ik begon dus toen ik naar de middelbare school ging, en op mijn vijfendertigste speelde ik mijn laatste wedstrijd. Ik denk dat ik kan terugblikken op een mooie carrière. Technisch was ik al beter dan dat ik fysiek had (lacht).”

Aanvallende middenvelder

“Ik vond ook vlot de weg naar het doel als aanvallende middenvelder. Gemiddeld maakte ik om en bij de 20 doelpunten, met als uitschieter 40 goals in één seizoen. Ik begon dus bij Menen, waar ik mijn jeugd doorliep tot de eerste ploeg. Daarna verkaste ik naar Racing Lauwe waar ik vijf jaar actief zou zijn. Dan kwam er de fusie tussen Menen en Lauwe. Menen United werd boven de doopvond gehouden. We kwamen uit in eerste provinciale waar ik het uitzong tot mijn vijfendertigste.”

Cursus ‘Referee in one day’

Vijf jaar later floot Gwen haar eerste wedstrijd. “Ik kreeg de smaak te pakken toen mijn vader Rudy, toen 65, drie jaar geleden zelf zijn eerste wedstrijd in goede banen leidde. Uiteraard ging ik ook eens kijken, en dat leek me meteen ook wel wat. Door zijn toedoen ben ik dan maar een cursus gaan volgen.”

Na mijn eerste wedstrijd bedankten de spelers me met de woorden ‘goed gefloten scheids’

“Op 15 januari was het dan zover. De cursus ‘Referee in one day’, die doorging aan Howest in Brugge, was een feit. Samen met nog 51 aanwezigen, waaronder nog één vrouw, de 15-jarige Shania Alliet, brachten we dit tot een goed einde. Momenteel zijn er in West-Vlaanderen 510 scheidsrechters, waarvan slechts 10 vrouwen. Officieel zijn er 84 vrouwelijke scheidsrechters in België.”

Goed rapport

“Voorafgaand aan mijn eerste officiële wedstrijd nam ik de U13 en U15 van Menen al eens voor mijn rekening, om toch al een beetje het gevoel te hebben. Vorige zaterdag was het dan zover. De U15 van Geluwe tegen Ploegsteert. Het ging eigenlijk beter dan verwacht. Vooraf had ik enorm veel stress, met heel veel volk langs de kant, maar ik werd er heel goed ontvangen. Maar ik had geluk, het was een gemakkelijke wedstrijd, iets waar ik altijd zou voor willen tekenen (lacht). Mijn begeleider, ‘peter’ zeg maar, van de vriendenkring Menen gaf de nodige tips en tricks, en achteraf kreeg ik een goed rapport. Zelfs de spelers bedankten me met de woorden ‘goed gefloten scheids’.”

Verplichte wissels

“Bij aanvang van een wedstrijd moeten er altijd een aantal zaken gecontroleerd worden. Is het veld voldoende bespeelbaar? Kan ik alle lijnen zien? Staan er cornervlaggen? Zijn er geen gaten in de doelnetten?… Het veld moet ook afgesloten zijn voor het publiek. En bij de U15 moet je rekening houden met verplichte wissels. In de toekomst zal dit mijn ding zijn, de U15 en dames. Hogerop is gezien mijn leeftijd niet meer aan de orde.”

“Wekelijks zal ik vanaf nu één wedstrijd voor mijn rekening nemen. Het voordeel is natuurlijk dat ikzelf jarenlang zelf het spelletje speelde, maar dit is nog altijd iets anders. Op 18 maart volgt er nog een cursus lijnrechter, iets wat verplicht te volgen is. Ook zal er zo nu en dan bijgeschaafd worden, spelregels en de nodige tips. Ondanks dat mijn dochter opgroeide in de voetbalwereld koos ze voor dansen. Iets wat ze heel graag en goed doet.”

“Om in conditie te blijven ga ik tweemaal per week naar de Zumbalessen. Daarnaast ben ik ook nog actief in het minivoetbal op recreatieve basis in een vrouwencompetitie”, besluit Gwendoline Dubois. (ELD)