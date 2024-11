Gwen (19) wil kroontje Miss Exclusive veroveren

Er staan Gwen Verhaeghe (19) enkele drukke maanden te wachten. Ze is finaliste geworden van de Miss Exclusiveverkiezing. “Ik zou later graag een beroep doen waarbij ik mensen kan helpen en volg nu de opleiding opvoeder-persoonsbegeleider aan het TVO Miras in Kortrijk.”

“Ik wil eerst dit diploma halen om dan misschien nog iets te studeren in de richting van rechten, maar dan voor de goede zaak. Op stage merk ik hoeveel mensen ik een lach op het gezicht kan toveren door er gewoonweg te zijn voor hen”, begint Gwen die sinds een drietal jaar in de Vinkestraat in Sint-Denijs woont. Vroeger woonde ze in de Zwevegemse Otegemstraat.

De reden waarom ze meedoet aan Miss Exclusive is vrij eenvoudig. “Ik volg Jolien, een van de vorige winnaressen, en die heeft een vrij sterke persoonlijkheid. Iemand naar wie ik opkijk. Een vriendin heeft me dan ingeschreven voor de wedstrijd waarvan we in mei volgend jaar de finale hebben.”

Atypische kandidaat

In de casting kwam volgens Gwen ook al snel naar voren dat de verkiezing niet enkel draait rond beauty, maar vooral ook rond brains. “Ik heb wel meteen gesteld dat ik niet meedoe aan bikinitoestanden of mijn haar zal laten blond verven. Ik wil mooi zijn op mijn eigen manier. De organisatoren gingen akkoord. Ik ben dus misschien een atypische kandidaat, maar voelde mij er wel geaccepteerd. Het was in ieder geval al een mooie ervaring, die casting.”

Gwen is er zich van bewust dat het weigeren van bikini-optredens misschien wel in haar nadeel zal zijn. “Dan is dat maar zo. Ik blijf trouw aan mezelf. Ik moet mij goed voelen en het is niet de andere die moet zeggen hoe ik mij moet voelen.”

Campagne

Het campagne voeren zal binnenkort van start gaan. “We zijn met een twintigtal finalisten die op 17 november samenkomen voor een grote fotoshoot en daarna zal de campagne echt starten.”

Mocht ze het kroontje winnen dan mag ze automatisch meedoen aan Miss Earth. “Dat zou echt wel helemaal top zijn”, besluit de jongedame.