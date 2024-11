Gullegem huldigt Galgeknok in

De Wevelgemse deelgemeente Gullegem is officieel een stukje erfgoed rijker: de driehoekige Galgeknok van 308 vierkante meter aan de Ballingstraat, waar tijdens het Ancien Régime door de heren van Hondschote of door de baljuw recht werd gesproken en waar ook een galg stond. In hoeverre de ‘galge en put’ daadwerkelijk zijn gebruikt, is niet helemaal duidelijk. Symbolisch is de knok in elk geval meegegaan tot de tijd van Napoleon. Nu werd de locatie met een erfgoedbord uitgerust en is ze een rustplaats voor de omwonenden en passanten. Voor de lokale heemkundige kring is het nu ook een aandenken aan de in 2016 overleden Freddy Bonte, die bezieler was van de plek. (AV/foto AV)