Guldensporencollege Harelbeke nodigt uit voor een Burenbabbel

Het Guldensporencollege Harelbeke wil kwaliteitsonderwijs aanbieden aan leerlingen van 12 tot 16 jaar.

“Af en toe staan we even stil om onze werking in vraag te stellen. We vragen ons af of we wel goed bezig zijn”, duiden directeur Bart Hanssens en Sarah Van Tuykom. “Wij willen ook weten wat de schoolomgeving hierover denkt. Welk beeld heeft u over onze school? Hebt u suggesties voor onze werking? Daarom willen we mensen samenbrengen om meningen, suggesties en ideeën te verzamelen. In kleine groepen zitten we rond de tafel om onder begeleiding van externen te praten.” De Burenbabbel heeft plaats op 15 juni om 19.30 uur. De school zorgt voor het informele kader, een drankje en een hapje. Het einde is voorzien omstreeks 22 uur. Bevestigen kan via bart.hanssens@guldensporencollege.be.