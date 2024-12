Grote stroompanne treft 30.000 inwoners in Poldergebied: “Probleem in hoogspanningsstation”

In het poldergebied ontstond donderdagnacht een aanzienlijke stroompanne die meer dan 30.000 inwoners trof. De stad Diksmuide en gemeente Kortemark met alle deelgemeenten zaten zonder stroom, maar er was ook hinder in Koekelare, Houthulst en enkele straten in Veurne en Staden. “Het ging om een spontaan kabeldefect, maar daardoor ontstond er ook een probleem in een hoogspanningsstation en was de impact groter”, zegt David Callens van Fluvius.

Het probleem ontstond donderdagnacht om 23.27 uur en begon in Esen bij Diksmuide. Het was net het moment dat het felste weer voorbij trok met hevige regen en de felste windstoten, maar of het onstuimige weer iets met de feiten te maken heeft is onduidelijk. “In ieder geval ging het om een spontaan kabeldefect op het middenspanningsnet”, zegt David Callens van Fluvius. “Maar daardoor liep er ook iets mis in het hoogspanningsstation en was de impact een stuk groter. Meer dan 10.000 gezinnen zijn daardoor getroffen in een groter gebied. Zij zaten een uurtje zonder stroom. Om 00.27 uur kon het probleem grotendeels verholpen worden. Het defect is echter nog niet hersteld, want dat zal later vandaag (vrijdag, red.) gebeuren. Dat zal geen impact meer hebben op de klanten.”

30.000 inwoners

In totaal werden dus meer dan 30.000 inwoners getroffen. De stad Diksmuide met alle deelgemeenten gaande van Vladslo tot Leke en de gemeente Kortemark met alle deelgemeenten zoals Handzame en Zarren zaten volledig zonder elektriciteit. Daarnaast zat ook volledig Bovekerke tot een stuk in Koekelare zonder stroom en werd ook een viertal straten in Houthulst getroffen. Het defect had ook impact op twee straten van verder gelegen gemeenten: de Roesdammestraat in Veurne en de Diksmuidestraat in Staden. Ondanks het late uur kwamen toch tientallen meldingen binnen van de stroompanne. (JH)