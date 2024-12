Grote Markt wordt kerstparadijs met Winter in Veurne

Naar jaarlijkse traditie wordt hartje Veurne ook deze decembermaand een magische belevingsplek die alle bezoekers onderdompelt in een warme kerstsfeer. Van 13 december tot 5 januari tovert Winter in Veurne de Grote Markt om tot één groot kerstparadijs!

Er valt in de kerst- en eindejaarsperiode heel wat te beleven. In de XL Almhut kan je naar hartenlust schaatsen, maar ook het Kerstbos, het Huis van de Kerstman en nog veel meer zorgen voor heel wat winterplezier!

Jong en oud kan zich uitleven op de schaatspiste met meer dan 400 vierkante meter ijs. De piste is open van maandag tot en met donderdag van 13.30 tot 21 uur, van vrijdag tot en met zondag van 13.30 tot 22 uur, behalve op 24 en 31 december (13.30 tot 17 uur) en op 25 december en 1 januari (14 tot 21 uur).

Ook dit jaar kan je op de Grote Markt opnieuw door het Kerstbos met meer dan 150 kerstbomen wandelen. Ze zijn opgesmukt met 3.000 door Veurnaars versierde kerstballen. Er worden regelmatig animaties en gezellige concertjes georganiseerd in het Kerstbos, dat vrij toegankelijk is tijdens de openingsuren van de ijspiste.

Kerstman

Tussen 13 december en 5 januari neemt de Kerstman zijn intrek in het Historisch Stadhuis. Snuif er de sfeer van zijn magische wereld op en ga op ontdekking in zijn werkplaats of zijn slaapkamer. Er zijn meet & greets gepland met de Kerstman op 13 december (17 tot 19 uur) en op 15, 18, 21 en 23 december (14 tot 17 uur). Open van zondag tot en met donderdag van 11 tot 19 uur, op vrijdag en zaterdag van 11 tot 20 uur.

Almhut

De unieke XL Almhut wordt dé blikvanger van Winter in Veurne. Naast de ijspiste kan je in de prachtig ingerichte Après Chalet-bar terecht voor drankjes en een lekkere hap. Bovendien zijn er ook heel wat evenementen en activiteiten voor jong en oud. Après Chalet wordt uitgebaat door lokale horecazaken De Botermand, Furna Pub en De Kroon.

Volgens Jonas Bel (Veurne Plus), schepen van Toerisme, wordt Winter in Veurne er dan ook “één zoals we nog nooit gehad hebben!”