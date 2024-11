Grootste vredesvlag ter wereld is even een strik: “Maar het kwam goed”

Ieper profileert zich als vredesstad en ontrolde op 11 november haar “grootste vredesvlag ter wereld” op de Grote Markt. Dat gebeurde in twee keer, want bij de eerste poging zat er een strik in de enorme lap stof.

Vanuit de lucht was de strikvorm goed te zien, maar het duurde niet erg lang: de tientallen vrijwilligers hadden de knoop relatief snel ontward. “De vlag is een enorme lap stof: maar liefst 1.800 vierkante meter”, stelt Iepers vredesambtenaar Filip Deheegher. “Het is bij het uitrollen altijd zaak om goed uit te kijken of er een strik aanwezig is in de vlag. En dit was nu het geval, maar het is goed gekomen.”

Oproep tot wereldleiders

“We hebben vorig jaar beslist om de grote vredesvlag die we in 2017 maakten, op elke 11 november uit te rollen op de Grote Markt”, aldus Deheegher. “Op Wapenstilstand willen we niet alleen herdenken wat ruim een eeuw geleden in de streek gebeurd is, maar ook stilstaan bij conflicten die vandaag woeden in de hele wereld. Daarbij denken we zeker aan conflicten waar we weinig meer van horen. Syrië, Jemen, Soedan en het oosten van Congo komen nog maar amper in het nieuws. En uiteraard staan we ook stil bij Oekraïne en Palestina. Op deze symbolische plek en op 11 november willen we de wereldleiders oproepen om de wapens te laten zwijgen. Laat diplomatie haar werk doen en stop het geweld.” (TP)