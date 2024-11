Grootoudersfeest in GO! Campus Nexus GO Atheneum Nieuwpoort

Net voor de herfstvakantie was het feest op de campus van het GO! in Nieuwpoort. De grootouders van de kleuters van de basisschool werden door hun oogappels in de kijker gezet. Ze konden genieten van enkele leuke activiteiten in de kleuterklas georganiseerd door de kleuterjuffen. Daarna werden ze getrakteerd op koffie en een hapje.

De bediening werd verzorgd door de leerlingen (3de en 4de jaar zorg en welzijn / 3de jaar Maatschappij en welzijn) van het Atheneum. De derde graad Basiszorg en ondersteuning zorgde voor de nodige animatie. Directeur Jürgen Goderis: “Het was voor de leerlingen een concrete praktijkopdracht in het verzorgen en omgaan met de jonge en oudere zorgvrager. Alleen maar lachende gezichten: de grootouders en hun kapoenen keerden tevreden terug naar huis”, aldus een glunderende directeur. (PG/foto PG)