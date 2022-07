Groot volksfeest met De Romeo’s in Bekegem

De driedaagse van Bekegem staat dit jaar opnieuw, na een onderbreking van twee coronajaren, op de kalender. De driedaagse vindt plaats op vrijdag 29 juli, zaterdag 30 juli en zondag 31 juli. Ook de Schapenkoers die op zondag wordt gelopen, staat opnieuw op het programma.

“We merkten dat er steeds minder marktkramers bereid waren naar onze avondmarkt te komen en het publiek meer oog voor de optredens”, zegt mede-organisator Kurt Van Loo. Daarom besloten we het oorspronkelijke opzet te wijzigen en er een driedaagse van te maken. De avondmarkt bleef uiteindelijk achterwege en we probeerden betere groepen te strikken. Zo moeten dit jaar om 20 uur 2 the limits, een akoestische coverband, en nadien De Romeo’s om 22.30 uur op vrijdagavond voor ambiance zorgen. Na hun optredens is er afterparty. Zaterdagavond is er om 19 uur een barbecue. Daarna volgt een feestje met dj Buurman. Op zondag start de Schapenkoers om 14.30 uur met nadien om 20.30 uur een optreden van Edje Ska & the Pilchards. Alles gaat door op het domein van Dirk Delanghe, in de Watervallestraat 14. Er is een grote tent voorzien.” (RI)