Groenzone bij zorgcampus De Vlinder in Harelbeke wordt heraangelegd

Tijdens een informatiemarkt voor medewerkers en vrijwilligers, bewoners van het wzc, gasten van het centrum voor dagverzorging en bezoekers van het dienstencentrum, presenteerde Zorgbedrijf Harelbeke de plannen voor de heraanleg van de groenzone bij zorgcampus De Vlinder. Het kostenplaatje bedraagt 300.000 euro.

Die groenzone is nu vooral een open grasvlakte met hier en daar wat beplanting. Het wandelpad is beperkt tot een smalle verharde strook rond het gebouw, tegen de gevel. “Op die manier is de tuin niet uitnodigend voor een bezoekje. Je hebt het er snel gezien”, duidt Algemeen directeur Zorgbedrijf Harelbeke Gerdy Haes.

“Bovendien biedt het open karakter totaal geen bescherming. Niet tegen de zon, maar ook niet voor mensen met mogelijk dwaalgedrag. Dat maakt dat bijvoorbeeld bewoners van het woonzorgcentrum steeds afhankelijk zijn van begeleiding door een medewerker, vrijwilliger of familielid wanneer zij naar buiten willen. En terwijl het dienstencentrum wel beschikt over een ruim terras, missen we dat bij ons centrum voor dagverzorging.” Met de nieuwe plannen wil Zorgbedrijf Harelbeke een riante tuin realiseren waar de aanleg alle zintuigen van mensen maximaal prikkelt.

“Aangepaste beplanting en inrichting moeten een bezoekje aan de tuin tot een ware beleving maken. Daarbij mikken we ook specifiek op mensen met dementie.” Urbanist Marie-Amélie Cnockaert en landschapsarchitect Bram Decroubele van Bureau Cnockaert gaven tekst en uitleg.

Vlinderbos

“Om zelfstandig bezoek aan de tuin mogelijk te maken voorzien we vier grote ruimtes waar mensen veilig kunnen vertoeven, zonder gevaar op wegdwalen en met ruim voldoende rustpunten bescherming tegen de zon door bomen” duiden Marie-Amélie en Bram.

“Bij het centrum voor dagverzorging voorzien we een ruim terras en op termijn ook rechtstreeks toegang tot het terras via nieuwe terrasdeuren in de gevel van het centrum. Die verharding leggen we aan met tegels die we recupereren door de binnenpatio’s bij de zorgafdelingen gedeeltelijk te ontharden en van groen te voorzien”, vult Gerdy aan.

“We plannen ook een open tuingedeelte met de mogelijkheid tot een ‘zachte wandeling’ rond heel het gebouw. Omdat we met onze talrijke bomen ook groen in de hoogte willen voorzien, kreeg dit project de werknaam ‘Vlinderbos’. Het valt op hoe die naam al is ingeburgerd op de campus. Misschien wel een teken dat mensen echt wel zitten te wachten op een andere groenomgeving.”

“Na de ideeën die we kregen via de infomarkt, doen we laatste aanpassingen aan de plannen en gaan we op zoek naar een aannemer om de werken uit te voeren. Al in de zomer van 2024 willen we het nieuwe ‘Vlinderbos’ kunnen beleven.”

(Peter Van Herzeele)