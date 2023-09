Groene welzijnssite in Middelkerke krijgt feestelijke inhuldiging

Dankzij de inzet van de eigen gemeentelijke diensten groeide de Middelkerkse welzijnssite uit tot een toegankelijke groene zone. De groene zone omringt alle welzijnsdiensten, het lokaal dienstencentrum, de jeugddienst, de kinderopvang en het woonzorgcentrum. Met een middag vol animatie en plezier werd deze site op zondag 24 september feestelijk in gebruik genomen.

Burgemeester Dedecker nam de vergroening van de welzijnssite bij het begin van de legislatuur op in het beleidsplan. “Deze plek is al lange tijd een toevluchtsoord voor zorg en ondersteuning. Een rol die in de loop der jaren steeds crucialer is geworden. Op deze welzijnssite zoeken veel verschillende mensen antwoorden op vaak complexe vragen. Het leven is voor velen van ons niet eenvoudig. Ondersteuning reikt steeds verder over generaties heen, en natuurlijk zorgen conflicten voor een groeiend internationaal cliënteel voor onze zorg. Het is van essentieel belang dat we als moderne organisatie hierop voorbereid zijn.”

“We creëren hier een plek voor mensen van alle leeftijden”

Schepen en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD), Dirk Gilliaert, beschouwt de bundeling van alle welzijnsdiensten op één aangename locatie als een grote stap voorwaarts in de zorg. “De eerste vonk voor dit alles was de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum, die tien jaar geleden een golf van verandering in gang zette. De oude zorgvleugel in De Stille Meers hebben we kunnen transformeren tot multifunctionele ruimtes en kantoren. Dit gaf onze medewerkers de mogelijkheid om in betere omstandigheden te werken en hun dienstverlening te optimaliseren. Toen we vervolgens de oude zorgwoningen afbraken om plaats te maken voor nieuwe serviceflats, opende dat de deuren naar meer groen en een verbindend speelterrein tussen de verschillende diensten. Zelfs de jeugddienst en kinderopvang vonden een thuis op deze site.”

Verfrissende mix

“We creëren hier eigenlijk een plek voor mensen van alle leeftijden, en dat is iets waar ik als schepen voor Jeugd en Onderwijs enorm veel waarde aan hecht. De mix van jong en oud brengt een levendige dynamiek en een uitwisseling van ervaringen met zich mee. Men zegt niet voor niets: “Er is een dorp nodig om een kind op te voeden. Je voelt hier de warmte van onze experts en consultenten”, concludeert schepen Natacha Lejaeghere.