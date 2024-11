Groen Brugge vraagt tevergeefs om boycot op producten uit Israëlische nederzettingen

Raadslid Karin Robert (Groen) drong maandagavond tijdens de gemeenteraadszitting bij het Brugs stadsbestuur tevergeefs aan op een boycot op producten uit Israëlische nederzettingen of van bedrijven die verdienen aan kolonisatiepolitiek. Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is die boycot niet nodig: “Onze stadsdiensten kopen geen producten uit die regio”.

Stad Brugge stelt 15.000 euro van het noodhulpfonds ter beschikking aan Oxfam België, Unicef en Crea Thera vzw voor het bieden van noodhulp aan de slachtoffers in Libanon. “Een goede zaak”, vindt raadslid Karin Robert (Groen). “Maar we vinden dan wel, dat Brugge, net zoals Gent, Brussel en Mechelen, ook een boycot moet instellen op producten uit de illegale Israëlische nederzettingen of op producten van bedrijven die verdienen aan de kolonisatiepolitiek.”

Signaal

“Het zou alvast een signaal zijn waarmee we als stad verantwoordelijkheid tonen en onze inzet voor mensenrechten benadrukken. Dit is ook de vraag van vele Bruggelingen die manifesteren tegen het onrecht in Gaza en Libanon. We vragen een gerichte actie tegen producten die illegale activiteiten ondersteunen volgens het internationaal recht.”

“Als historische en culturele stad met een internationaal profiel kunnen we een krachtig voorbeeld stellen. Niets doen is dus geen optie. Daarom vraagt ik concreet aan het college om voor alle nieuwe overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten van Stad en OCMW te vermijden dat er producten worden geleverd door bedrijven gevestigd in de staat Israël die winsten genereren uit economische activiteiten gelinkt aan de illegale bezetting van de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem.

Geen aankoop

“Er kan samengewerkt worden met andere steden die gelijkaardige stappen zetten. Gent heeft hier bijvoorbeeld een concrete methodiek voor uitgewerkt. Brugge kan zo haar engagement tonen voor rechtvaardigheid, niet alleen in woorden, maar ook in daden”, aldus Karin Robert.

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) antwoordde kort maar krachtig: “Er is geen boycot nodig, want noch de Stad Brugge noch het OCMW kopen producten uit die regio aan.”