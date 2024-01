Groen Brugge vraagt meer winteropvang voor daklozen, schepen noemt dit paniekzaaierij

Groen Brugge vraagt dat het stadsbestuur de capaciteit voor de winteropvang opdrijft. Volgens Mintus-voorzitter Pablo Annys zaait de oppositiepartij nodeloze paniek: “Er is geen tekort, we hebben deze winter het aantal plaatsen voor daklozen opgevoerd.”

Op 15 november 2023 opende de jaarlijkse winteropvang in het voormalig woon-zorgcentrum Minnewater in Brugge zijn deuren. 26 thuis- en daklozen kunnen er de nacht doorbrengen. Dat zijn zestien plaatsen meer dan vorig jaar.

Hotels

Toch trekken raadsleden Katrien Cattoor en Karin Robert aan de alarmbel: “De goede contacten met een viertal Brugse hotels zorgde de voorgaande jaren voor een totaliteit van 430 overnachtingen tijdens de winteropvang. Maar dat is dit jaar niet meer zo. Deze capaciteit zou niet meer nodig zijn.”

“Toch bereikten ons berichten van nu reeds een tekort aan nachtopvang. Met de komende koude winterperiode in het verschiet is zo’n uitgebreidere opvang toch wel nodig. Daarom stellen we ons de vraag hoe stad Brugge deze nachtopvang van 26 plaatsen naar meer zal opdrijven”, aldus de groene raadsleden.

Paniekzaaierij

Schepen voor Sociale Zaken en Mintus-voorzitter Pablo Annys (Vooruit) wuift die kritiek weg: “Groen Brugge doet aan paniekzaaierij, enkel omdat we deze winter voor de opvang niet meer moeten samenwerken met de hotelsector. Ik heb het nagevraagd aan mijn diensten: er is tot nu toe geen tekort aan nachtopvang in Brugge. De verhoging van de capaciteit volstaat.”