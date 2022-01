Griezelen met Dimitri Leue in Lendelede

Griezelen in januari? Dat doen ze alvast bij KWB Lendelede. “Na een drukke decembermaand met een succesvolle mountainbiketocht zijn we nu klaar om een ‘potje’ te griezelen”, zegt medevoorzitter Lut Polfliet. “Op een spannende ‘luisterwandeling’ en met professionele acteur Dimitri Leue als verteller. Verhalen voor wie jonger is dan 10 jaar maar ook voor wie ouder is en dus ook voor de volwassenen.”

“Corona is jammer genoeg nog niet voorbij, maar dat betekent niet dat de KWB helemaal niets doet”, vervolgt Lut. “We zetten ons ook in deze coronatijden nog altijd met veel enthousiasme in om jouw buurt te doen bruisen. De hele maand met een griezeltocht!”

“Rijkelijk laat omdat Halloween al meer dan twee maanden achter ons ligt, zal je zeggen. En dat is ook wel een beetje zo, want sommige KWB-afdelingen doen een dergelijke wandeling al sinds oktober. Wij zijn er pas in de tweede helft van december mee gestart. Enerzijds uit respect voor Pasar dat normaal een Halloweentocht organiseert op 31 oktober, maar door corona op het laatste moment afgelast werd. We hadden in december ook de handen vol met de organisatie van de Baekelandt Mountainbiketocht. Daarom griezelt Lendelede een beetje later.”

Zeven borden

De tocht loopt over vijf kilometer langs zeven borden waar je aan de hand van een QR-code telkens twee verhalen kan beluisteren. “Eentje voor wie jonger is dan 10 en eentje voor de plus 10-jarigen, dus ook voor de volwassenen.”

We willen jouw buurt doen bruisen met leuke en verbindende initiatieven

Het is een ideale coronaveilige (gezins)uitstap voor jong en oud. Met de smartphone in de hand ga je op pad. Op ieder van de zeven borden onderweg kan je twee QR-codes scannen die telkens een stuk van het verhaal voor jouw leeftijdsgroep laten horen. Na het verhaal volgt nog een leuke opdracht of vraag.

Heksje Amalia

“De verhalen worden verteld door Dimitri Leue, Vlaams acteur, regisseur en auteur. Onder andere bekend van Team Spirit en heel wat theatervoorstellingen. Dimitri vertelt de verhalen op een heel leuke manier. Jeugdauteur An Neven schreef de verhalen waarin je onder meer heksje Amalia tegenkomt en dat is geen onbekende voor wie vorig jaar al de griezeltocht met het verhaal voor de jongsten deed.”

“Als KWB-afdeling willen we jouw buurt doen bruisen met leuke en verbindende initiatieven. Dat is heel belangrijk voor ons. Daarom blijven we zoeken naar activiteiten waarmee we mensen (veilig) samenbrengen en waar ze plezier aan hebben. Trek dus die wandelschoenen aan en amuseer je! De griezeltocht is gratis en je kan die nog afleggen tot en met 31 januari. Starten doe je aan wijkcentrum De Westhoek in de Terrynstraat 4. Meer info via info.kwb.lendelede@gmail.com.”

“Ook in 2022 organiseert de KWB verschillende activiteiten. Door corona kunnen we jammer genoeg nog geen exacte data vastleggen. Toch geven we je al een voorlopig overzicht: nachtwachtwandeling in Ieper (19 februari), gezelschapsspelenavond (11 of 18 maart), kookavond met culturele achtergrond (april), bedrijfsbezoek Unilin (mei), minivoetbaltornooi (20 en 21, 24, 25 en 26 mei), klankmakerij Dranouter (juni), Kubb-tornooi (2 en 3 juli), ‘Fietsen rond oes deure’ voor sportievelingen en elektrische fietsers (elke dinsdagavond vanaf april tot en met september), ‘Wandelen langs je kot’ (vanaf 1 juli op vrijdagavond om de 14 dagen), Geefcafé (27 augustus), Legodag/weekend (2 en 3 september), Gezinsnamiddag met fiets- en wandeltocht (11 september), Café Mangé (21 oktober), Kerkhofwandeling in Brugge (5 november), Darts? (25 november) en KWB Mountainbike (11 december). Er is ook een KWB-volleybalploeg.

Het bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit voorzitters Bernard Bruyneel en Lut Polfliet, penningmeester en secretaris Paul Hemeryck en werkgroepleden Bernard Dedeurwaerder, Raf Decoene, Chris Dupont, Frans Lagae, Johan Baert, An Vandeputte, Bernard Piccavet, Solange Theys en Vicky Decouttere.

KWB Lendelede telt ongeveer 75 leden, iets minder dan vroeger. Deels door corona en deels door verouderd publiek. De afdeling bestaat al meer dan 75 jaar.