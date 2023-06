Griet Breyne en Melisa Cannoot van Exclusief reizen klaar voor stralende zomer: “Reizen is ook een vorm van rijk worden”

De zon schijnt, de vakantie staat voor de deur en het vakantiegeld is gestort, of dat gebeurt binnenkort. Een ideaal moment om een fijne reis te boeken. Bij Exclusief reizen in Tielt staan Griet Breyne en Melisa Cannoot klaar om je de reis van je leven te bezorgen. “Samen herinneringen maken, dát vinden mensen belangrijk.”

In de Kortrijkstraat in Tielt vind je Exclusief reizen terug. De telefoon staat er roodgloeiend, veel mensen zijn nog op zoek naar een leuke vakantie. Griet Breyne en Melisa Cannoot gaan voor al hun klanten op zoek naar dé perfecte bestemming.

De toeristische sector, en in het verlengde daarvan de reisbureaus, hebben er een aantal moeilijke jaren op zitten, onder andere door corona. Laat zich dat nu nog steeds voelen?

Griet: “Er wordt weer volop gereisd, het aantal boekingen loopt zelfs hoger op dan voor corona. 2022 is ons beste jaar ooit geweest. Mogelijk is er toch wel wat compensatie voor de verloren tijd.”

Melisa: “Tijdens corona heeft Griet trouwens niet stilgezeten. Elke dag was ze aanwezig aan haar bureau, om toch nog op zoek te gaan naar nieuwigheden.”

Griet: “Ik deed veel meetings met mensen van overal ter wereld. Corona was ook voor ons toch wel de ontdekking van Zoom en Teams, maar het deed deugd om collega’s van overal te horen. Zo bleven we helemaal klaar voor het moment waarop reizen wél weer mocht. Ik ben in die periode bijvoorbeeld naar Dubai getrokken, reizen om professionele redenen mocht wel, en kon daar heel wat plekjes ontdekken naar aanleiding van de wereldtentoonstelling. Achteraf hebben we heel wat klanten daar een mooie tijd kunnen bezorgen.”

“Al zijn er natuurlijk wel landen waar alles heel lang heeft stilgelegen, denk maar aan Japan. Daar zijn heel wat mensen uit de toeristische sector verdwenen en draaien ze nog steeds maar op 60 procent van hun capaciteit.”

Jullie zeiden het al, de zoektocht naar nieuwigheden is een belangrijk deel van jullie werk.

Griet: “We stellen reizen samen op maat, voor de meerwaardezoeker. Momenteel zijn de populaire bestemmingen bijvoorbeeld de USA, Namibië, Indonesië, Sri Lanka, Colombia, Zuid-Afrika en ook Montenegro. Meestal gaat het om rondreizen, individueel, met bijvoorbeeld een huurwagen.”

Melisa: “Maar evengoed blijven reizen richting Spanje en Italië in trek. Ook daar proberen we te verrassen door een fijn hotel of een bijzondere bestemming.”

Griet: “We merken dat de mensen die bij ons boeken het belangrijk vinden om veel gezien te hebben. We kennen ook onze klanten vrij goed en weten wat bij hen past. Bovendien doen we onze prospectie zelf en ook wij worden dan al eens verrast.”

Wat zijn zo bijzondere verhalen die jullie bijgebleven zijn?

Griet: “Ooit hadden we een echtpaar dat op huwelijksreis wilde naar Servië, wat toch niet zo alledaags is. Maar we worden graag eens uitgedaagd.”

Melisa: “Ik herinner me ook een rondreis in Canada, waar een koppel de minder-standaard plaatsen wilde bezoeken en dat uiteindelijk uitdraaide op een huwelijksaanzoek. Ooit vergat iemand ook een beugel na een rondreis in Namibië. Die hebben we kunnen terughalen. Ook verloren zonnebrillen en laptops konden we terugvinden.”

Griet: “Ik herinner me ook een echtpaar dat op reis ging naar Las Vegas en daar tickets voor Adele wilde bemachtigen. Dat hebben we toen voor hen kunnen regelen, wat fantastisch was. Maar zelf trok ik vorige week nog richting Thessaloniki en Bulgarije, wat ook weer een verrassend mooie reis was in een fantastisch hotel.”

Er verdwijnen steeds meer reisbureaus uit het straatbeeld. Hoe blijven jullie dan toch overeind?

Melisa: “Bij ons vind je geen standaard pakketreizen, iets wat de mensen meer en meer zelf online regelen. Hier werken we veel flexibeler en op maat en dat is volgens mij ook de toekomst van de reisbureaus.”

Griet: “Je moet mensen verrassen door de keuze van de hotels en de bestemmingen. We werken dan ook heel veel rechtstreeks met de lokale agenten. Als je added value kan aanbieden, kan je blijven bestaan.”

Melisa: “Ook gezinnen met tieners zijn stilaan niet meer op zoek naar een standaard hotel met zwembad. Ze willen hun kinderen een beleving cadeau geven, tijd maken voor elkaar om samen te zijn en ook samen herinneringen te maken.”

Wat is jullie eigen favoriete bestemming?

Griet: “Ik ben zot van Afrika. De uitgestrektheid, natuur, stilte, mensen, safari’s…”

Melisa: “Zelf heb ik Peru en Colombia in Zuid-Amerika mogen ontdekken, twee landen die onderling erg verschillen, maar me allebei bijgebleven zijn. Laatst zag ik een mooie reportage over Malawi en ook Canada zou ik nog willen bezoeken.”

Waarom blijven mensen volgens jullie elke vakantie toch naar reizen verlangen?

Griet: “Onthaasten en ontdekken, dat zijn twee belangrijke redenen.”

Melisa: “Mensen willen rijk worden, maar dan in de andere zin van het woord. Nieuwe culturen en belevingen ontdekken, een leven lang.” (LDW)