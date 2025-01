Gregor haalt spectaculair auto-evenement naar Grote Markt in Roeselare: “Enkel voor wagens met meer dan 400 PK”

Dankzij Gregor Grigorian, zaakvoerder van het restaurant Heaven 24 op de Grote Markt van Roeselare, komt de Runball GT Tour op zondag 27 april naar het centrum van de stad. Een vijftigtal exclusieve wagens vertrekt er ’s ochtends voor een rondrit en komt er in de namiddag terug aan. “Een ideaal moment voor autoliefhebbers om die bolides te fotograferen.”

Gregor Grigorian runt inmiddels al negen jaar op de hoek van de Ooststraat met de Grote Markt in Roeselare restaurant Heaven 24. “Maar naast koken zijn mooie wagens mijn grote passie. Ik heb hard gewerkt en veel gespaard voor mijn eigen Mercedes C63. Vroeger waste ik die bijna elke dag, maar in België is het moeilijk om een wagen mooi te houden. Mijn liefde voor mijn wagen is nog altijd groot, maar toch wel wat minder dan in de beginjaren.” Toch trekt Gregor er nog vaak op uit met zijn Mercedes. Zo nam hij al enkele keren deel aan een Runball GT Tour. “Die eendaagse evenementen worden georganiseerd door de mensen achter de Runball Rally, een meerdaagse tocht doorheen Europa. Doordat de rally in de zomer valt, midden in een drukke periode in mijn restaurant, kan ik daar niet aan deelnemen. Ik amuseer me gelukkig ook tijdens de eendaagse tochten.”

Grote Markt afgesloten

Een Runball GT Tour was er tot dit jaar nog niet in West-Vlaanderen. Daar komt op zondag 27 april verandering in. “Ik heb aan de organisatoren voorgesteld om een rit vanuit Roeselare te organiseren. Ik vind het dan ook leuk dat al die mooie bolides straks op de Grote Markt zullen parkeren voor de eerste Runball GT Tour van 2025.” De Grote Markt wordt die dag afgesloten voor het verkeer.

Zelf meerijden? Dat kan!

“Een vijftigtal wagens zal hier omstreeks 10 uur vertrekken voor een tocht van 250 kilometer richting De Vlaamse Ardennen. ’s Avonds komt men hier terug toe en genieten de deelnemers van een menu in Heaven 24. “Lamborghini, Porsche, Mercedes,. Heel wat exclusieve wagens uit zowel België als Nederland zullen hier opgesteld staan. Het ideale moment voor autoliefhebbers om de wagens te fotograferen.” Wie zelf wil meerijden met zijn of haar wagen kan nu al inschrijven via www.onedaytour.be. Enkel wagens met meer dan 400 PK mogen meerijden. “Ik zal zelf enkele kilometer meerijden met mijn wagen, maar keer dan snel terug naar mijn zaak om het eten klaar te maken.”