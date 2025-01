“Graven uit de Romeinse tijd en een grafcirkel”: archeologisch onderzoek in de Hovaerestraat

Voordat de verkaveling aan de Hovaerestraat van start kon gaan, werd eerst een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Op de locatie, waar plaats zal zijn voor maar liefst 45 nieuwe woningen, ontdekten archeologen sporen van bewoning die teruggaan tot de Romeinse en middeleeuwse periodes. Deze vondsten tonen aan dat dit al 2000 jaar geleden een geliefde plek was om te wonen.

Evelyn Schynkel (41), projectleider van BAAC, die samenwerkt met projectontwikkelaar Hyboma, licht toe: “Door de omvang van de verkaveling was een archeologisch vooronderzoek nodig. Bij dit onderzoek kwamen archeologische sporen aan het licht. Daarom onderzoeken we nu delen van het terrein grondiger.”

“Tijdens de opgravingen vonden mijn team en ik diverse sporen, waaronder graven uit de Romeinse tijd en restanten van middeleeuwse gebouwen, zoals boerderijen, bijgebouwen, perceelsgrenzen, schuurtjes, een poel en zelfs een waterput. Deze vondsten wijzen erop dat hier ooit gezinnen woonden en het land bewerkten. Het is fascinerend om te zien hoe deze plek door de eeuwen heen evolueerde van een agrarische gemeenschap naar wat nu een moderne woonwijk zal worden.”

De vondsten geven inzicht in de geschiedenis van de regio. “Dergelijke sporen helpen ons beter begrijpen hoe mensen leefden, werkten en hun omgeving benutten in deze tijdsperiodes. Het feit dat we graven uit de Romeinse tijd hebben gevonden, suggereert dat er een zekere mate van permanente bewoning was, iets wat niet altijd vanzelfsprekend is”, voegt Evelyn Schynkel toe.

Vondst grafcirkel

Speciaal is ook de vondst van een grafcirkel die mogelijk uit de late IJzertijd stamt. Wat materieel bewijs betreft, blijft de ontdekking beperkt tot keramiekscherven. Het team van archeologen zal nog tot eind januari op de site aan het werk zijn om verder onderzoek te verrichten. Daarna wordt de grond bouwrijp gemaakt voor de nieuwe verkaveling waarin projectontwikkelaar Hyboma de nieuwbouwwoningen zal realiseren.