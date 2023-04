GRatis volksfeest Stoatsie Fjeste na twee jaar weer op de rails: “Stationswijk laten heropleven”

Het volkse feest Stoatsie Fjeste in Menen is dit jaar weer van de partij. Na enkele jaren van stilte door corona stroopten de mannen van Curieus opnieuw de mouwen op. “Op zondag 30 april is het zover, dan presenteren we de vijfde editie van Stoatsie Fjeste”, zegt Lorenzo Naert van café Cosmopolite.

Zo’n honderd jaar geleden was er ieder jaar bij en rondom het station in Menen een volksfeest van formaat, genaamd Stoatsie Fjeste. Het feest verdween van de radar na de twee wereldoorlogen op het Europese vasteland. Tot in 2017. Uitbater Lorenzo Naert van café Cosmopolite kreeg toen het idee om, samen met de progressieve vereniging Curieus, Stoatsie Fjeste nieuw leven in te blazen. “Het doel was vooral om dit feestgebeuren van vroegere tijden te laten heropleven”, aldus Lorenzo.

“Met Curieus sprongen we onmiddellijk op de kar en Stoatsie Fjeste was vanaf de eerste editie een schot in de roos”, vertelt de Menense schepen Patrick Roose, ook actief bij Curieus. “De bedoeling om dat jaarlijks te herhalen was toen al meer dan duidelijk. Dat we het drie jaar op een rij konden organiseren met groot succes, gaf ons moed en energie om er een jaarlijkse traditie van te willen maken. Maar toen kwam corona en werd het twee jaar stil.”

Voor deze editie pakken de mannen alvast het groot arsenaal uit. “We starten om 17 uur, met een Magisch Verteltheater voor de kinderen. Daarna presenteren we vanaf 18.30 uur maar liefst drie muziekbands met uiteenlopende stijlen, beginnend met onze eigenste huisband The Cosmo’s Blues Factory. Om 20 uur verwelkomen we De Nieuwe Martelaren, een Vlaamse coverband uit Londerzeel”, weet Lorenzo.

Pablo Honey

Maar vooral om de laatste band glundert het Curieus-team.

“We hebben Pablo Honey kunnen strikken, een tributeproject van de bovenste plank”, zegt Lorenzo. “Die groep was een droom van Jan en Jason, zanger en drummer bij de Belgische metalband King Hiss. Ze delen een liefde voor potige gitaarmuziek, vooral dan de grungeperiode waarin bands zoals Alice in Chains, Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Nirvana en Soundgarden de plak zwaaiden. Samen met drie jonge wolven – Hanne Vandekerckhove, Guillaume Lamont en Tim Leyman – stoomden ze een bom van een liveset in elkaar om het unieke festivalgevoel van de jaren negentig nieuw leven in te blazen. Ik ben zéér blij dat ze ons de eer gunnen om hier als afsluiter omstreeks 22.15 uur de boel op stelten te zetten.”

Het feest wordt daarna gepast afgesloten met DJ H, een draaitafelgoochelaar met een indrukwekkende repertoire klassiekers in zijn bagage.

“Het hele feest is opnieuw gratis en stad Menen garandeert al vanaf 14 uur een verkeersvrije straat. En er zullen weer de hele dag door healthy burgers te verkrijgen zijn. Als we de mensen kunnen samenbrengen zoals weleer en deze wijk kunnen laten heropleven, zullen we heel tevreden zijn. We willen iedereen naar buiten lokken met het eeuwige wondermiddel: muziek, en af en toe een frisse pint”, aldus Patrick Roose.

“Die zullen hier in overvloed probleemloos te verkrijgen zijn”, lacht Lorenzo. (Nicolas Verhaeghe)