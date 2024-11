Gratis melk van Goderis CowCompany voor De Warmste Week: “We hopen op een mooie opbrengst”

Opvallend initiatief in Leisele, waar het melk- en vleesveebedrijf van Marc en Mieke Goderis-Dewulf gratis melk aanbiedt voor De Warmste Week. Wie van plan is om te bakken of te koken voor De Warmste Week, kan gratis melk ophalen. Wie eigen consumptie beoogt, betaalt 9 euro voor zes flessen.

Op het melkveebedrijf Goderis CowCompany in de Stavelestraat worden twee keer per dag 48 koeien gemolken. Een gedeelte van de hoevemelk gaat naar dochter An-Sofie, die in Alveringem ambachtelijk ijs maakt. Het grootste deel gaat naar melkerij ‘Laiterie des Ardennes’ in Libramont. Ook in die melkerij loopt momenteel een actie: het bedrijf vraagt haar producenten namelijk om een hoeveelheid melk terug te kopen en die in de eigen streek te promoten. “Ik ben beginnen nadenken over een nuttige bestemming”, vertelt Mieke. “Het mocht iets meer zijn dan zomaar gratis uitdelen en ik kwam uit bij De Warmste Week. Het thema dit jaar is eenzaamheid en ik heb onmiddellijk beslist om dat te steunen. Ondertussen is er al een eerste palet de deur uit, maar er staat alweer een nieuwe lading in de garage en onze actie loopt volop. Het zit zo: mensen die van plan zijn om bijvoorbeeld te bakken voor De Warmste Week, kunnen de melk die ze daarvoor nodig hebben gratis afhalen. Iedereen heeft in het huishouden wel eens melk nodig, dus ook wie niet bakt voor De Warmste Week, kan bij ons volle melk kopen. Dat kan vanaf zes flessen voor 9 euro tot een volledig palet”, glimlacht Mieke.

Ondertussen steken ook Mieke en haar entourage de handen uit de mouwen. Mieke volgt Engelse les bij Cervo-GO en daar wordt de komende weken in verschillende filialen verse chocomelk en pannenkoeken aangeboden. De melk zal in de week voor Kerstmis ook te koop zijn tijdens de afhaaldagen voor ijstaarten bij ‘La Glace de Fie’ van dochter An-Sofie in Alveringem. In het tentje voor de winkel zal ook verse chocolademelk worden verkocht. “Ik hoop op een mooie opbrengst”, zegt Mieke. “In dat geval brengen we de cheque met ons ingezameld bedrag persoonlijk naar het slotevent in Brugge.” (AB)

Info: Mieke Dewulf, 0478 61 68 90 of mieke@cowcompany.be.