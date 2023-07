Gratis drinkwater in Roeselare tijdens de zomer

Stad Roeselare heeft tijdens het batjesweekend ingezet op gratis drinkwater en doet dat ook tijdens andere evenementen in de lente en zomer. Maar niet alleen tijdens warme dagen is het belangrijk veel water te drinken. Daarom neemt de Stad nu enkele nieuwe initiatieven om heel het jaar door in te zetten op gratis drinkwater.

Op verschillende plaatsen in Roeselare is er heel het jaar door toegang tot gratis drinkwater. Zo is er op de site van Trax, alsook aan de Kop van de Vaart, een drinkwaterpunt voorzien. Ook binnen de plannen van het binnenplein van het nieuwe stadhuis is een nieuw drinkwaterpunt voorzien. En op de stedelijke sportsites kan ook overal drinkwater getapt worden.

Gratis drinkwater bij de Hartelijke Plekken

Het aanbod van de Stad wordt aanzienlijk uitgebreid door het netwerk van de Hartelijke Plekken van Enchanté vzw. Dit netwerk zorgt ervoor dat mensen met wat meer en met wat minder elkaar ontmoeten op plekken die minder toegankelijk zijn.

“Ook in Roeselare zijn er heel wat mensen die nood hebben aan ontmoeting en verbinding. Dankzij dit netwerk van hartelijke handelaars, sociale organisaties en sympathieke klanten verwelkomen we hen via kleine gebaren. Want kleine gebaren maken een groot verschil”, aldus schepen Michèle Hostekint.

Bij deze handelaars en sociale organisaties kan men nu dus ook terecht voor gratis drinkwater. Zo’n tiental Hartelijke Plekken bieden vanaf juli gratis drinkwater aan, de Stad voorziet er enkele herbruikbare drinkflessen die gevuld kunnen worden indien de burger zelf geen fles heeft.

Warme oproep

Bij deze Hartelijke Plekken kan je terecht voor gratis drinkwater: Foodstore (Brugsesteenweg 281), ‘t Bakkerietje (Brugsesteenweg 123), Mr. Steve Barbershop (Middenstraat 25), Oxfam Wereldwinkel (Noordstraat 156), Bie Sweets (Ooststraat 104), North Streetwear (Noordstraat 54), Mokkabar (Wallenstraat 21), Mamado (Wallenstraat 15), Kidspalace (Wallenstraat 10), Friethuisje (Meensesteenweg 97), Krokantino en café ’t Motje (Rumbeeksesteenweg 241)

“Door het engagement tot het aanbieden van gratis drinkwater van de Hartelijke Plekken is de toegang tot drinkwater opnieuw groter geworden voor de burgers. Heel het jaar door is die toegang belangrijk, maar nog extra van belang op warme dagen. Laat het ook een warme oproep zijn naar andere handelaars en organisaties die goesting hebben om in te stappen in het Hartelijke Plekken-netwerk”, besluit schepen Michèle Hostekint.