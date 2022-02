Grand Casino Knokke is beste casino van België

Het Grand Casino Knokke werd bij de eerste editie van de World Casino Awards verkozen tot beste casino van België. Bij de bekendmaking liet burgemeester Piet De Groote weten dat het gemeentebestuur verder werkt aan de vernieuwing van het casinogebouw en omgeving. “Aansluitend op de RUP-procedure organiseren we daarvoor een internationale architectuurwedstrijd”, zegt De Groote.

De World Casino Awards zijn een zusterevenement van de prestigieuze World Travel Awards, de toonaangevende toerismeprijzen die sinds 1993 georganiseerd worden. Het Grand Casino Knokke, geëxploiteerd door Napoleon Sports & Casino, mag zich de Belgische winnaar van de eerste editie noemen. De nieuwe award wil uitmuntendheid in de casino-industrie wereldwijd erkennen. Het Grand Casino Knokke heeft de award onder meer te danken aan de luxueuze uitstraling, de grandeur van de sfeervolle setting en het vriendelijke personeel. Ook de gloednieuwe poker- en roulettetafels en de fantasierijke spelen op de slotmachines vallen in de smaak bij de jury. Net als het fijne visrestaurant Mascotte.

Nieuw casino

“Deze verkiezing is een geweldige beloning voor het harde werk van het team en de visie waarmee we samen met de gemeente het Grand Casino Knokke tot de nummer één attractie van Knokke-Heist maakten”, zegt Tim De Borle, CEO van Napoleon Sports en Casino.

Ik hoop dat we tegen 2025 effectief kunnen starten met de werken

Ook burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen) is uiteraard bijzonder tevreden dat het casino in zijn gemeente uitgeroepen is tot meest kwalitatieve speelzaal van het land. “Als gemeentebestuur willen we dit gebouw ook op cultureel vlak opnieuw de grandeur geven die het verdient. Het milieueffectenrapport (MER) als onderdeel van de geïntegreerde RUP-procedure voor het nieuwe casino, is ondertussen afgerond en wordt deze maand voorgelegd aan de cel MER”, zegt de burgemeester.

Margrittezaal

“Ondertussen kunnen we aanvatten met het de opmaak van het voorontwerp-RUP om eind 2022 te landen met een goedgekeurd en uitvoerbaar ruimtelijk uitvoeringsplan. Dicht aansluitend aan deze RUP-procedure zal de gemeente een internationale architectuurwedstrijd organiseren waarbij kandidaten de kans krijgen het casino-kursaal van Leon Steynen nieuw leven in te blazen. Ik hoop dat we tegen 2025 effectief kunnen starten met de werken.”

Er was deze week overigens nog goed nieuws voor het casino en voor de gemeente Knokke-Heist. De Vlaamse overheid geeft namelijk een onderzoekspremie van 12.336 euro voor restauratiewerken aan de beschermde Magrittezaal in het casino. De prachtige 360°-muurschildering Het betoverde rijk van René Magritte wordt dit jaar 70 jaar. De muurschildering is aan restauratie toe waarvoor de premie uiteraard heel goed van pas komt. AGSO Knokke-Heist heeft een opdracht gegund aan een gespecialiseerd architectenbureau en een erkend restaurateur-muurschilderingen. Zij zullen de nodige restauratie- en reinigingsproeven uitvoeren en een eerste conditierapport opmaken over de muurschilderingen. De onderzoeksresultaten zullen dan verwerkt worden tot een leidraad voor de volledige, grondige renovatie van het bekende werk van Magritte.