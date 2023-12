Grafconcessie voor seriemoordenaar Andras Pandy verloopt eind dit jaar in Sint-Andries

Eind dit jaar verloopt de concessie van het graf van seriemoordenaar Andras Pandy op de begraafplaats van Sint-Andries. Het Brugs stadsbestuur zal de nabestaanden aanschrijven, met de vraag of ze de concessie al dan niet willen verlengen.

De Hongaarse predikant Andras Pandy werd in 2002 tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld wegens de moord op zes familieleden en het verkrachten van drie dochters. De lijken werden nooit teruggevonden, maar dochter Agnes Pandy klapte uit de biecht. Zij diende klacht in tegen haar vader wegens verkrachting, maar kreeg als mededader voor de moorden 21 jaar cel.

Berooid

Op 23 december 2013 overleed Andras Pandy op 86-jarige leeftijd in de Brugse gevangenis. Hij werd een week later begraven op het kerkhof van Sint-Andries. Hij kreeg een OCMW-begrafenis, omdat zijn resterende familie berooid was achtergebleven.

Andras Pandy. © OLIVIER MATTHYS BELGA

De Dienst Burgerzaken zal de familie aanschrijven over het beëindigen van de concessie. “Andras Pandi is inderdaad al tien jaar dood. Het is een van de vele concessies die afloopt. We volgen de normale procedure en doen niets speciaals. De regels liggen decretaal vast en die volgen we in Brugge. We gaan bij de familie polsen. Indien we geen antwoord krijgen, wordt het graf ontknekeld en verwijderd. Zoals de regels voorschrijven”, zegt de Brugse schepen voor Burgerzaken Jasper Pillen.