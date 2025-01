“Graag meer aandacht voor onze sport”: Joyce Vandevelde en Brecht Bruneel spelen zitvolleybal

Joyce Vandevelde en Brecht Bruneel spelen samen zitvolleybal bij Damesvolley Waregem, de enige West-Vlaamse club. Het echtpaar uit Wielsbeke wil deze sport meer in de kijker zetten. Tijdens de huldiging van de sportlaureaten wonnen ze de Trofee van de Sportraad.

Joyce Vandevelde (30) en Brecht Bruneel (32) leerden elkaar op respectievelijk 11- en 13-jarige leeftijd in het revalidatiecentrum kennen. “Toen ik in het vijfde leerjaar zat, werd bij mij botkanker ontdekt”, doet Brecht zijn verhaal. “Chemo bracht geen soelaas waardoor alles operatief moest verwijderd worden. Veel zoden bracht dit echter niet aan de dijk, waardoor er op mijn 13de een amputatie nodig was. Dat was wel heel heftig.”

“Ik ben dan weer gehandicapt geboren”, pikt Joyce in. “Mijn benen waren misvormd. Heel wat operaties volgden tot mijn negende met een jaar rolstoel erbovenop. Na contact opgenomen te hebben met Dr. Plasschaert stelde hij amputatie aan beide benen voor. Om opnieuw te kunnen wandelen, waren prothesen nodig en dus de enige optie. Die heb ik gedragen tot ik zwanger was van ons nu 20 maanden oude dochtertje Caitlyn.”

Start in 2016

“We leerden elkaar in 2006 in het revalidatiecentrum in Gent kennen en zagen elkaar dagelijks tot we daar ontslagen werden. Er ging drie jaar over vooraleer we voor het eerst opnieuw met elkaar in aanraking kwamen via sociale media. Toen waren we 14 en 16 jaar. We zagen elkaar fysiek terug, wat al vlug uitbloeide tot iets moois. Ondanks onze jonge leeftijd lieten onze ouders dit toe, gezien de situatie. In 2020 hadden we onze trouwdatum gepland, maar corona gooide roet in het eten. Ook een jaar later moest alles tot in 2022 uitgesteld worden.”

“Ik was al een tijdje actief bij Somival Waregem, waar ik zwom, toen ik dit moest stopzetten door mijn studies office management. Daarna keerde ik nog een paar jaar terug tot ik Pol Desmet ontmoette. Hij startte met Steven Mattheeuws in oktober 2016 het zitvolleybal op in Waregem. Zonder hen was er nu waarschijnlijk geen sprake van zitvolley Waregem”, gaat Joyce verder. “We waren gestart met een groepje van 5 of 6 man. Na enkele keren proberen wist ik dat dit mijn ding was. De coach deed toen nog de trainingen mee. Brecht volgde mijn voorbeeld in 2017 omdat hij zich eerst op zijn studies wilde concentreren. Nu nog studeert hij boekhouding.”

“We dromen van een eigen competitie in Vlaanderen, dat zou erg leuk zijn”

“Momenteel trainen we één keer in het KTA van Waregem. In Vlaanderen zijn er slechts drie officiële clubs: Waregem, Ternat en Zoersel. Op eigen initiatief organiseren die drie clubs tornooien met soms eens een Franse ploeg. We hebben geprobeerd dit iedere maand te doen, maar we kregen te weinig ondersteuning. Na veel pogingen bij de bond, kwamen we telkens van een kale reis thuis. Ook nu nog zit er weinig beweging in. We trekken dan maar maandelijks naar Nederland om er te spelen. Dit doen we al drie jaar.”

“Yves Chanterie, voorzitter van Damesvolley Waregem, is daar telkens bij als speler. Hij zette heel deze organisatie, dat het toch met zich meebrengt, mee op het getouw. Hij komt ook mee trainen. Zonder hem zouden we nu niet staan waar we nu staan. Hij apprecieert onze sport. In Nederland is zitvolleybal een valide sport, die wordt gespeeld met een mis van ploegen met mindervaliden. Ja, er kunnen dus ook ‘gewone’ mensen deelnemen. Onze sport is er qua niveau inmiddels al enorm op vooruitgegaan. Vooral op technisch vlak.”

Nieuwe spelers welkom

“We dromen ervan dat zitvolleybal meer bekendheid zou krijgen. Er zijn genoeg volleybalclubs die dit zouden kunnen opstarten. Het zou heel leuk zijn mochten we in Vlaanderen een competitie kunnen opstarten. Dat zou een heel leuke ervaring worden. Mensen met een beperking hiervoor vinden is niet evident. Je moet fysiek toch een beetje in orde zijn. Wij bij Zitvolley Waregem tellen momenteel 12 leden, netjes verdeeld in mannen en vrouwen. Er is uiteraard altijd nog plaats voor meer spelers. Geïnteresseerden kunnen terecht op de website van Damesvolley Waregem. Heb je interesse, dan kan je altijd vrijblijvend komen proberen.”

“Onlangs kregen we de Trofee van de Sportraad. Dit stellen we erg op prijs. We hopen dat hiermee iets in gang is gezet.”