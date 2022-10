Goud voor Dionise en Emiel

Op 9 oktober 2022 vierden Dionise Croes (74) en Emiel Detremmerie (77) hun vijftigste huwelijksverjaardag in Alta Ripa in Avelgem in het bijzijn van hun familie, vrienden en buren. “Het was een prachtig feest met veel ambiance en de beentjes werden volop gestrekt op de dansvloer.”

Op 30 september 1972 gaven Dionise en Emiel hun jawoord in de kerk, een dagje eerder voor de wet. “In goede en kwade dagen zeiden we toen tegen elkaar”, vertelt Emiel. “En dat is nog steeds van tel. Elkaar steunen en helpen waar nodig en dit zoals de huwelijksgelofte het zegt: in goede en kwade dagen.” Sinds jaar en dag woont het koppel in Yvegem. Beiden groeiden op in een boerderij. Emiel in Ingooigem en Dionise in Moen aan de Souterin, waar ook een café met die naam bestond. Daar ging Dionise in haar jonge jaren vaak helpen. Bij haar ouders ging Emiel geregeld het land bewerken. Zijn vader kreeg een beroerte toen hij bijna twintig was. “Het lukte mijn pa toen niet meer om het werk op de boerderij te doen, waardoor ik het overnam. Tussen het werk op de boerderijen door, ontmoette ik Dionise in de Golden River in het weekend. Daar is de vlam overgeslagen…

Het gouden paar heeft twee kinderen: Steven en Evelien. Zij heeft twee kinderen: Mathias en Amber, hun oogappeltjes.

Manusje-van-alles

Emiel werkte jaren bij zijn schoonbroer, Loonwerken Destoop. Wat later is hij dan overgegaan naar de Ververij van Anzegem waar hij het manusje-van-alles was. “Het bedrijf startte ik ’s morgens op, reed er overdag rond met de vrachtwagen en kon zowat alles herstellen dat kapot ging”, herinnert Emiel zich. “Dionise werkte in het confectiebedrijf Avet in Ingooigem tot haar ma ziek werd en de zorg voor haar opnam. Na het overlijden van haar mama bleef ze thuis om voor de twee kinderen te zorgen.”

“Onze grootste droom is om nog zolang mogelijk te kunnen samenzijn en dat in goede gezondheid. We zijn beiden nog in goede conditie. Emiel is een echte klusser en hij is van alles op de hoogte. In de familie noemen ze hem Kloot ter nood”, lacht Dionise.

Fietsuitstapjes

“Als er iets stuk is, weet hij het wel te fiksen. Ook met de tractor op het land bezig zijn, houdt hem jong. Zelf ben ik zeer graag bezig in de keuken. Mij noemen ze in de familie een echte keukenprinses omdat ik graag allerlei maaltijden bereid en met plezier verschillende baksels maak. Wat ons jong en gezond houdt, zijn onze uitstapjes met de fiets. Als het goed weer is, zijn we weg!” (GV)