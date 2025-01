Goochelaar Luc Vanhee ontvangt winnaars van zijn zoekwedstrijd

Op zaterdag 18 januari ontving de buiksprekende goochelaar Luc Vanhee uit Lombardsijde de drie winnaars van zijn jaarlijkse zoekwedstrijd ‘Rarara Waar zit goochelaar Vincent’.

Al enkele jaren daagt Luc Vanhee de bezoekers van zijn Facebookpagina ‘t Is olifantastisch’ uit om te raden waar zijn kleurrijke vogel Vincent zich bevindt. Elke dag plaatst hij een foto van Vincent. Aan de surfers om uit te pluizen waar de foto is genomen. Zaterdag 18 januari mochten ze hun prijzen in ontvangst nemen.

De eerste plaats, gouden medaille, gaat naar Wouter Strobbe uit De Panne met 87 Vincent zoekpunten. De zilveren medaille is voor Bart Lippens uit Middelkerke met 65 Vincent zoekpunten. De derde plaats gaat naar Dirk Dewulf uit Slijpe met 37 Vincent zoekpunten.

Luc Vanhee was al verschillende keren te zien op televisie als buiksprekende goochelaar. Luc heeft een poetsbedrijf, maar in zijn weinige vrije tijd is hij een entertainer pur sang. “Ik heb in Nederland, bij een theaterclub, buispreeklessen gevolgd en sloot me aan bij het Magisch Verbond. Ik zat al jaren te broeden op een uniek project, want ik wilde iets origineels brengen, niemand nadoen of een kopie worden van iemand anders. Ik heb dan, bij wijze van spreken, de goochelaar en de buikspreker samengebracht”, lacht Luc.

Assistent

Luc Vanhee houdt met de ene hand Vincent vast en met de andere voert hij goocheltrucs uit. Bij Luc is de vogel Vincent eigenlijk de goochelaar en hij is de assistent. Ze waren onder meer te zien in Belgium’s Got Talent, in Iedereen Beroemd maar ook in Holland’s Got Talent op de Nederlandse televisie. Luc Vanhee is ook lid van de Middelkerkse goochelclub The Monday Magicians. De leden komen er maandelijks bijeen om de allernieuwste trucjes aan elkaar voor te stellen.

“Wat leuk om mijn gemeente Middelkerke bijna elke dag op de kaart te mogen zetten met de zoekwedstrijd, ‘Rarara Waar zit goochelaar Vincent’. Nu al vijf jaar elke dag moeten de fans zoeken waar hij verstopt zit en zo verzamelen ze elke dag een Vincentpuntje op onze Facebookpagina ‘t Is olifantastisch’. Ook mijn shows heten ‘t Is olifantastisch. Ik ben verzamelaar van olifantjes. Ik heb er zo’n 3.000, van alle slag en soort, dus heb ik de show genoemd naar mijn verzameling”, zegt Luc.