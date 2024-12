Godelievekoek is derde Gistelse product met label ‘100% West-Vlaams’: “Ik maak ze elke dag met trots”

Met Dominique Devisch als bakker en Claudine Vanhoves flair om klanten te bedienen, groeide Bakkerij Devisch in de Kerkstraat uit tot een vaste waarde in Gistel. Hun Godelievekoek houdt het eeuwenoude recept van de zusters van de Brugse Godelieveabdij in ere en krijgt daar nu terecht een erkenningslabel voor.

‘100% West-Vlaams’ is een kwaliteitslabel voor de West-Vlaamse hoeve- en streekproducten. Producten die het label dragen, zijn in de provincie gemaakt op authentieke of ambachtelijke wijze, met grondstoffen van hier. Bovendien hebben ze een aantoonbare band met de streek of een lange traditie. Het kwaliteitslabel telt ondertussen 675 erkende streekproducten en meer dan 300 verkooppunten. In Snaaskerke kreeg imker Daniël De Rycker het label al, net als zuivelhoeve Milki in Zevekote. En nu is Gistel nog een laureaat rijker: Bakkerij Devisch met de smeuïge Goedelievekoek.

Kokospoeder

“Het is een drooggebak dat ter ere van de Heilige Godelieve wordt gemaakt”, opent bakker Dominique. “Je kan het misschien nog het best vergelijken met een frangipanetaartje,maar in plaats van amandelpoeder gebruiken we kokospoeder. Verder zijn de ingrediënten boter, eieren, suiker en bloem.” Het originele recept is afkomstig van de Brugse Godelieveabdij, die in 1891 op de plaats van de marteldood van de Heilige Godelieve in Gistel een nieuw klooster stichtte. De abdij lokte steeds meer bedevaarders en zelfs toeristen. Om extra inkomsten te genereren, werden souvenirs verkocht en een gelagzaal gebouwd, waar sobere maaltijden op de menukaart stonden. Een van de bereidingen waren dus de Godelievekoeken, waarvan wordt aangenomen dat één of meerdere kloosterzusters het recept uit het Brugse moederklooster meenam.

Sinds 1985

“In de jaren tachtig wou de stad het product opnieuw promoten en tien lokale bakkers kregen het recept met tekst en uitleg”, zegt Dominique. “Ik maak het al sinds 1985, het jaar waarin ik me in Gistel kwam vestigen. Het is mooi dat de provinciale erkenning er komt, want ik ben echt wel trots op het feit dat ik ze bak. Het is een vorm van erkenning, ik stop er toch aardig wat tijd in. Bij elke Godelieveprocessie verkopen we ze op straat, al zijn ze het hele jaar door gewoon bij ons te koop. Ja, de koek is zeer populair en haalt dezelfde verkoopcijfers als bijvoorbeeld de eclairs. Elke dag maak ik er een stuk of twintig.”

Warme bakker

“Van oorsprong kom ik uit Dudzele. Ik studeerde aan Ter Groene Poorte in Brugge en werkte bij bakkerijen in Brugge, Maldegem, Westkapelle en Knokke. Het was even zoeken naar een geschikte bakkerij om over te nemen. 39 jaar geleden nam ik deze toenmalige bakkerij van Staf Dumon over”, vervolgt Dominique. “Vandaag ben ik de enige bakker die de Godelievekoeken maak. Waarom dat zo is? Goeie vraag. Vroeger kende Gistel een tiental warme bakkers, nu zijn het er nog vijf. Volgens mij is die daling er gekomen door de opkomst van de supermarkt. Er zijn weinig nieuwe kandidaten om een bakkerij op te starten. Want vergis je niet: bakker zijn is niet zo’n sociaal beroep en je hebt ook de afwijkende uren. Ik zit de hele tijd in het atelier, terwijl Claudine in de winkel de klanten bedient. Ik begin elke dag om 23 uur met het maken van deeg en bakken van brood. Rond 4 uur ga ik naar bed en om 11 uur sta ik weer op. We bieden tien soorten dagvers brood aan en ook onze bokkenpootjes vallen in de smaak. Ik denk dat daar de sleutel van ons succes ligt: versheid.”

Overname

Omdat Dominique en Claudine een dagje ouder worden, hebben ze gaandeweg het aantal openingsdagen en -uren afgebouwd. “Sinds een tweetal jaar zijn we drie dagen gesloten (zondag, maandag en dinsdag, red.) om toch wat meer rust in te bouwen. Kijk, we zijn 62 jaar en er is een tijd van komen en gaan. We zijn dan ook op zoek naar een overnemer. Als iemand zich aandient, kan het snel beklonken zijn. Maar intussen doen we gewoon voort. De erkenning ‘100% West-Vlaams’ kan mooie reclame zijn om een nieuwe uitbater te vinden”, hoopt bakker Dominique.