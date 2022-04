Gloednieuwe bib en vrijetijdscentrum op het Brouwersplein

Aan het project is tien jaar gewerkt, maar sinds maandag 28 maart kan iedereen terecht in de gloednieuwe bib en het vrijetijdscentrum op het Brouwersplein. Alle Kortemarkenaren werden uitgenodigd naar het openingsweekend om kennis te maken met het nieuwe, multifunctionele gebouw.

Het was een drukte van jewelste, zeker op zaterdag met het mooie weer. Meer dan 1.200 enthousiaste Kortemarkenaren kwamen kennismaken met het nieuwe gebouw. Ze werden getrakteerd op een Kortemarks streekproduct, zoals een biertje van brouwerij de Stoefers of een stukje kreketaart van bakkerij Kimpe.

“De gemeente kocht de oude brouwerij, die hier startte in 1877, aan in 2006”, vertelt schepen van Cultuur en Bibliotheek Rik Waeyaert. “Naast de Mouterijis er op de site ook een privé rusthuis met 31 bedden, assistentiewoningen, drie lofts, 16 appartementen en een paar handelszaken.”

Lokale geschiedenis

“Het is belangrijk dat we voor de mensen ook een stukje brouwerijverleden kunnen terugbrengen op de markt. Er zijn heel wat verwijzingen, afbeeldingen en foto’s van de voormalige brouwerij Louwaege terug te vinden in de Mouterij. Mensen die langskomen, worden ook ondergedompeld in een stukje lokale geschiedenis.”

“In het gebouw zelf, waarin de oude mouttoren werd geïntegreerd, zijn niet alleen de bureaus gevestigd van de dienst Vrije tijd, je vindt er ook de nieuwe bibliotheek waar meer dan 40.000 materialen uitgeleend worden. Er is een ruime leeszaal aanwezig met plaats voor diverse activiteiten of lezingen. Daarnaast is er ook een mooie buitenruimte met voldoende plaats voor evenementen.”

“In de Mouterij vinden bezoekers ook een toeristisch onthaal en er werden een folderkast en lockers geplaatst. Er is ook een oplaadpunt voor elektrische fietsen en gsm’s. Op zondagvoormiddag 27 maart konden de eerste boekenliefhebbers al terecht in de bibliotheek. Ze werden er getrakteerd op een kopje koffie en een koffiekoek.”

Prachtig uitzicht

“Vanaf nu is de Mouterij niet alleen bereikbaar via de Markt, maar je kan ook via de parking van cc De Beuk naar de nieuwe bib wandelen. Wie wil genieten van een prachtig uitzicht, kan op aanvraag met de lift naar de top van de mouttoren.” (Jeffrey Dael)