Gloednieuw scenario voor Stripfestival Middelkerke: spreiding over verschillende momenten en plaatsen

Geen tenten op het De Greefplein in Middelkerke, deze zomer. De 36ste editie van het befaamde stripfestival wordt gespreid over verscheidene momenten doorheen het jaar. Het eerste moment komt er begin juni. En er lopen besprekingen voor een expo in de zomer.

“Het wordt helemaal anders”, zegt organisator Chris Cordier. “Maar we blijven de strip hoog in het vaandel dragen.”

Chris Cordier is de peetvader van de strip in Middelkerke. Vele jaren geleden was hij een van de initiatiefnemers van het festival en hij is nog altijd bezeten van alles wat met strips te maken heeft. Zijn zoon Jens erfde de microbe, en samen met Wim Debeuckelaere zorgen zij ervoor dat de strips in Middelkerke ook dit jaar weer de verdiende aandacht krijgen.

Ook Nederlanders

“We hebben prachtige jaren achter de rug”, zegt Chris. “35 edities hebben we erop zitten, en telkens kwamen tienduizenden mensen een kijkje nemen. We werden ook geprezen omwille van de omkadering en de randanimatie waarvoor we altijd zorgden. Zowat alle tekenaars zijn bij ons over de vloer gekomen om hun albums te signeren, en het was voor sommige fans vaak aanschuiven in lange rijen om toch maar bij hun favoriete tekenaar te geraken. Zelfs vorig jaar, in een coronajaar, bracht een massa mensen een bezoekje aan het festival – en voor het eerst kwamen toen ook veel Nederlanders een kijkje nemen. De formule met FC De Kampioenen en de aanwezigheid van enkele acteurs uit de reeks vielen enorm mee.”

Na het festival van vorig jaar had Chris Cordier al laten weten dat de 36ste editie er een zou worden in een heel andere stijl. Dat blijkt nu. Het festival wordt gespreid en wat de zomer betreft zijn er nog besprekingen en onderhandelingen aan de gang met het gemeentebestuur van Middelkerke.

Start op 4 juni

Wat nu al vaststaat, is dat er geen stripstandbeelden of stripmuren meer komen in de gemeente. Schepen voor Toerisme Tom Dedecker (Lijst Dedecker): “Dat is een beslissing die al eerder is genomen, maar ik wil wel benadrukken dat de strip belangrijk blijft in Middelkerke. We blijven een stripgemeente en er zijn besprekingen aan de gang om eventueel een expo te voorzien in de zomer.”

Op 4 juni is er alvast een champagnebeurs in De Branding en op 5 juni is er een meet and greet voorzien met Paul Geerts, eveneens in De Branding. Voor de gelegenheid worden vier luxe-edities van Suske en Wiske uitgegeven: ‘De gladde glipper’, ‘De poppenpakker’, ‘De rebelse Reinaert’ en een verrassingsalbum. Op 23 en 24 augustus is François Walthéry te gast in Middelkerke en is er een speciale uitgave in zijn succesreeks Natasja, met ‘Het afgelegen eiland’.