Gloednieuw klimtoestel aan De Klokkenput in Eernegem

Naast het sport- en cultuurcentrum De Klokkenput in de Ichtegemse deelgemeente Eernegem prijkt sinds kort een gloednieuw klimtoestel. Het toestel kwam er door Eernegemnaar Noel Desender, die het realiseerde met behulp van het burgerbudget. Noel, opende het nieuwe klimtoestel in aanwezigheid van burgemeester Lieven Cobbaert en de schepenen Tina Ledaine, Celesta Muylle en Willy Hosten, en kreeg de eer om er de symbolische eerste klim op te beoefenen.

“Eind 2022 lanceerden we als lokaal bestuur voor het tweede jaar op rij het burgerbudget, waarbij inwoners projecten kunnen indienen en daarmee kans maken op maximum 5.000 euro om het ook effectief te realiseren”, kadert schepen van participatie, Geert Vandaele. “Noel Desender uit Eernegem was één van de drie winnaars van het burgerbudget van vorig jaar en kreeg begin 2023 dan ook 5.000 euro om zijn klimtoestel te realiseren.”

Staat mooi naast outdoor fitnesstoestellen

“En dat staat er ondertussen”, vult schepen van sport Tina Ledaine aan. “Naast de outdoor fitnesstoestellen, die in 2022 ook met het burgerbudget werden geplaatst, prijkt nu een prachtige houten klimconstructie met onder andere touwen en monkey bars om allerlei spieren te trainen.”

“Noel, die zelf de klimsport beoefent, realiseerde het klimtoestel in samenwerking met het Torhoutse bedrijf Klimber, maar ook onze eigen technische dienst bood hulp bij deze realisatie”, besluit schepen Geert Vandaele. “De volledige onderconstructie, van het uitgraven van de grond tot het opvullen met zachte houtschors om de val van de klimmers te breken, is hun werk. En dat is nu net de bedoeling van het burgerbudget: een mooie samenwerking tussen onze inwoners en de gemeente.” (EVH)