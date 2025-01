Gistelse bevolkingscijfers geven geheimen prijs

Gistel zag het aantal inwoners opvallend genoeg dalen met meer dan 100 personen. Maar daar lijkt een logische verklaring voor te zijn. De dienst bevolking van stad Gistel heeft met de start van het nieuwe jaar het cijferkundige en statistische huiswerk netjes klaar. Op 1 januari 2025 telt Gistel precies 12.102 inwoners. Dat is een daling van 129 personen in vergelijking met 1 januari 2024, toen de teller op 12.231 mensen stond. Het aantal overlijdens (136) ligt ook hoger dan het aantal geboortes (79), wat meteen een van de verklaringen is voor het dipje. “Waarschijnlijk speelt het tijdelijke vertrek van de bewoners uit de Eigen-Haardwijk een rol”, duiden burgemeester Gauthier Defreyne (Team Burgemeester) en diensthoofd burgerzaken Kathy Fiers. Die wijk krijgt namelijk een complete make-over. De bewoners van de oude bebouwing dienden zich evenwel elders te vestigen om de werken te kunnen laten uitvoeren. De start van de nieuwe bebouwing is voor dit jaar. “Eens het project is afgerond en bewoners er hun intrek nemen, zullen de bevolkingscijfers weer de lucht in gaan”, weet Defreyne. “Dat is ook zo wanneer enkele grote woonprojecten worden afgerond. Zo hebben we er toch een stuk of vijf, bijvoorbeeld aan de Mosselstraat, Zevekoteheirweg en Brugsebaan. Die zullen ook nieuwe inwoners aantrekken.” De burgemeester merkt ook op dat de stad een iets oudere bevolking telt.

In totaal verlieten 702 personen de stad, anderzijds vinden 581 mensen hier hun nieuwe thuis. Ook dit: Gistel telt 11.675 inwoners met de Belgische nationaliteit, bij 427 personen staat een ander land in het paspoort. Een duik nemen in de bevolkingscijfers brengt nog enkele interessante weetjes naar voren. Terwijl er vier personen honderd jaar zijn of ouder, zijn 74 kinderen nog geen één jaar jong. De meest vertegenwoordigde leeftijdsgroep is die van 52 tot en met 63 jaar, samengeteld goed voor 2.219 inwoners. De grootste leeftijdscategorie? De 59-jarigen met 226 personen! Bij de tieners zijn zowel de 17- als 18-jarigen telkens met 148 jongeren best vertegenwoordigd. (TVA)