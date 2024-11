Gistel is honderden geboortebomen rijker

Tijdens een nieuwe uitgave van de aanplantingen in het geboortebos, vlakbij jeugdsite Torp, gingen 450 jonge boompjes de grond in. De actie kreeg ondersteuning van de groen- en milieudienst, de Gezinsbond, Natuurpunt en de lokale jeugdverenigingen.

Sinds 2021 hervat Stad Gistel de aanplanting van nieuwe, jonge boompjes die verwijzen naar de pas geboren Gistelnaartjes van het voorgaande kalenderjaar. Er is ook een inhaalbeweging voor de kinderen die tussen 2014 en 2020 het levenslicht zagen – in die periode was er geen geboortebosactie. Ieder jaar worden de ouders van de kinderen die aan de beurt zijn persoonlijk uitgenodigd.

Inheemse soorten

Voor de aanplanting van het geboortebos maakt de Stad zoveel mogelijk gebruik van inheemse bomen en struiken, zoals esdoorn en haagbeuk. Tjorben Bernaert (30) en Kimberly Leenknecht (28) werden in juni voor het eerst papa en mama. Kleine Juna, lekker ingeduffeld, zag hoe de ouders de spade in de grond ploften. “De aanplanting van het geboortebos is een tof initiatief”, laten ze optekenen. “Het is een leuk totaalevenement: je plant een boompje, kan achteraf een warme wafel eten of deugddoende chocomelk of glühwein drinken, en je ontmoet nieuwe gezichten. Want we schrikken er toch van hoeveel jonge ouders er hier in Gistel zijn. We hebben altijd in Oostende gewoond, maar verhuisden zo’n vier jaar geleden naar Gistel. We hebben hier wel familie, maar dankzij zo’n initiatieven leer je ook andere mensen kennen.”

Vervolg

De geboortebosacties zullen de komende jaren een vervolg kennen. De stad wil zo niet alleen vergroenen, maar ook een steentje bijdragen in de strijd tegen klimaatopwarming. In het geboortebos wil de stad ook een boom opdragen aan kindjes die na de geboorte of tijdens de zwangerschap overleden zijn. Ook zij worden vermeld op het geboortemonument indien de ouders dat wensen. (TVA)