Gilbert (63) is twee maanden na hameraanval weer thuis, maar zal gevolgen nog lang dragen

Tweeënhalve maand nadat zijn stiefzoon hem het hoofd insloeg met een hamer, is Gilbert Vlietinck (63) weer thuis in Knokke-Heist. Dat hij de aanval overleefde, is volgens de dokters een wonder. Maar de oude wordt Gilbert nooit meer, beseft zijn familie. “Waarom? Dat vraagt hij zich af, telkens als we hem zeggen dat zijn stiefzoon Thierry hem aanviel.”

Het leven van de zestiger en zijn omgeving zal nooit meer hetzelfde zijn. Hij vocht wekenlang voor zijn leven, ontwaakte uit een coma en overtrof de verwachtingen van de dokters, maar de blijvende gevolgen van het zinloze geweld zijn groot.

Gilbert was de middag van 7 april thuis in de Onderwijsstraat, samen met zijn tweede echtgenote en haar kleindochter. Plots daagde Thierry V. (44) op aan hun voordeur. De veertiger is de stiefzoon van Gilbert en kwam duidelijk niet langs om bij te praten.

Hevige discussie

Als een wildeman probeerde Thierry het huis binnen te dringen. Zijn stiefvader kwam naar buiten in de hoop Thierry te kalmeren, maar dat werd hem bijna fataal. Het kwam tot een zware discussie, waarbij V. plots een hamer bovenhaalde. Hij sloeg Gilbert op het hoofd. Niet één keer, maar tot wel vijftien keer, volgens een getuige. De zestiger bleef roerloos liggen op straat en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar werd duidelijk dat zijn leven aan een zijden draadje hing. Zijn schedel zat twee centimeter in zijn hersenen geboord en was gebarsten. De dokters hadden geen andere keuze dan de schedel volledig te verwijderen.

Maar opgeven? Dat was niet aan Gilbert besteed. Hij vocht als een leeuw, en zijn situatie verbeterde beetje bij beetje. Sinds enkele dagen is de zestiger weer thuis. “Een wonder”, beseft zijn familie. “Al is het eerder noodgedwongen dat hij terug thuis is. Het was geen optie meer om Gilbert in het ziekenhuis te houden. Hij at al twee weken niks meer, was vijftien kilogram vermagerd en deed niets anders dan huilen. De sociale dienst stelde voor om hem in zijn eigen omgeving verder te laten revalideren.”

Wonder

Die revalidatie belooft nog zwaar te worden. Zeker omdat nu al vaststaat dat de zestiger na de hameraanval blijvend blind zal zijn. “Dat besef dringt stilaan, maar zeker door”, klinkt het bij de familie. “Sinds deze week wordt Gilbert tweemaal per week met speciaal vervoer opgehaald om naar het revalidatiecentrum te gaan. Wellicht zal dat nog voor een lange periode het geval zijn. Gilbert komt van héél ver en volgens de dokters is het een wonder dat hij nu al terug een paar stapjes kan zetten. Ook spreken lukt al een beetje. Maar alles samen zal hij een ‘sukkelaar’ blijven voor de rest van zijn leven. Gilbert heeft door de laffe aanval een levenslange straf gekregen.”

Wat er die bewuste dag precies gebeurde, weet Gilbert niet meer. Door de impact van de slagen heeft hij problemen met zijn kortetermijngeheugen, en voor zijn familie is het moeilijk om hem te blijven vertellen wat er is gebeurd. “Telkens wanneer we vertellen dat zijn stiefzoon Thierry hem aanviel, kan Gilbert het niet begrijpen”, zegt zijn familie. “En vooral: waarom? Het is zo onwezenlijk. Ook om Gilbert zo te zien. Het is echt triestig.”

Levenslange internering

Ondertussen blijkt uit het psychiatrische verslag dat dader Thierry V. ontoerekeningsvatbaar was en nog steeds is. Een internering lijkt dan ook het gevolg te worden. “We hopen dat hij tot het besef komt wat hij met een gezonde en vitale man als Gilbert gedaan heeft. Er is hem zoveel onrecht aangedaan”, klinkt het in de dichte omgeving van Gilbert.

In het verleden was Thierry al eens tien jaar geïnterneerd na enkele diefstallen, maar op 9 april 2019 kreeg hij te horen dat hij “genezen” was verklaard. Dat blijkt nu duidelijk niet meer zo te zijn. “We kunnen alleen maar hopen dat ze niet dezelfde fouten maken als in het verleden. Als het niet tot een proces komt, moet Thierry geïnterneerd worden voor de rest van zijn dagen”, besluit de familie van Gilbert. (MM)