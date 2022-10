Gil uit Wulvergem haalt nu ook fratsen uit op stelten: “Zonder vallen en opstaan”

In zijn geboortedorp Wulvergem is hij bekend omwille van zijn vele fratsen, maar niemand had verwacht dat Gil Molly (21) op een dag ook op stelten zou lopen. Het is één van zijn nieuwe acts, in opdracht van het theaterbureau Kostumation. “Het werd een snelcursus zonder vallen en opstaan.”

Gil Molly is al een tijdje één van de medewerkers van het theaterbureau Kostumation. Na eerdere acts in onder meer Plopsaland werd hij samen met zaakvoerder Joshua Van Bost op Open Bedrijvendag uitgenodigd om een acte de présence te geven op stelten. “Alleen had ik dat nooit eerder gedaan en verder was er ook weinig tijd om alles onder de knie te krijgen. Een week na het bericht van Joshua was het optreden gepland.” Gelukkig zonder vallen, maar wel met bezorgde blikken van zijn ouders begon Gil aan het leren lopen met stelten.

“Eerst een paar centimeters van de muur aan de Pelgrim en later ook op de rijweg. Verbaasde Wulvergemnaars op wandel bleven met wijd opengesperde mond kijken. Een koppel Nederlandse toeristen vertraagde zelfs met de wagen om met een opgestoken duim voorbij te rijden. Ik voelde wel aan dat ik de techniek zonder grote problemen had aangeleerd.”

Conditie

Een week later stond Gil samen met de zaakvoerder in de ontvangstruimte van het bedrijf om de klanten te ontvangen. “Lastig dat wel, maar achteraf wel voldaan dat alles lukte. Bijzonder aan het steltlopen is dat je niet mag stilstaan en je dus voortdurend in beweging moet zijn. Kleine pasjes zijn voldoende, maar wel vermoeiend. Gezien ik deze zomer opnieuw startte met voetballen heb ik wel voldoende conditie om een paar uur na elkaar op stelten rond te lopen.”

Gil Molly heeft al van jongs af talent om mensen te entertainen. “Op een plechtige communie – ik was negen jaar – imiteerde ik een nummer van Dalida. Gigi l’Amoroso werd door de aanwezigen meer dan gesmaakt en met tranen in de ogen van het lachen.”

Later deed Gil nog eens een imitatie waarover nog lang zou gepraat worden. “Op school waar ik les volgde, VTI Ieper, was er een actie voor de Warmste Week en zo werden er plaatjes aangevraagd. Op één van die plaatjes, Leef van André Hazes jr., kon ik de volledige speelplaats inpalmen. Dat werd later nog eens overgedaan tijdens de uitzending van de Warmste Week op StuBru.”

Roetpiet

De komende weken worden met onder andere Halloween en Sinterklaas best drukke weken voor Gil. “Het zal wellicht geen zwarte piet worden, maar een roetpiet. Het plezier om me in de rol van een knecht van de Sint in te leven zal even groot zijn.” (MDN)