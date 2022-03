Gietranden rond stamvoet zijn gerecycleerde banden

Aan de Brabanthoek in Reninge werden twintig nieuwe bomen aangeplant ter vervanging van vijftien exemplaren die vorige zomer door vergiftiging afstierven. Die vandalenstreek is tot op heden nog niet opgehelderd. De gietranden rondom de nieuwe bomen zijn vervaardigd uit gerecycleerde autobanden, een nieuw procedé dat voor het eerst in ons land werd toegepast.

Vijftien populieren stierven vorige zomer een trage dood nadat een of meerdere vandalen gaten boorden in de stam en er gif inspoten. Burgemeester Lode Morlion (Dynamisch) veroordeelde die ‘moord’ toen scherp en windt zich nog steeds op als hij daaraan terugdenkt.

“We herinneren ons nog levendig de trieste aanblik van de dode bomenrij in de Brabanthoek in Reninge”, zegt Lode Morlion. “Twintig bomen werden toen kapotgemaakt. We zullen nooit toegeven aan dit soort praktijken en we zullen dit doen met alle middelen die we hebben. Het openbaar domein is eigendom van ons allemaal en daar zal de stad nauwgezet blijven op toezien.”

Boom per inwoner

Nadat bleek dat de bomen het niet zouden overleven, besliste het stadsbestuur onmiddellijk om de bomenrij te rooien en nieuwe bomen aan te planten in nauwe samenwerking met het Regionaal Landschap Westhoek. De aanplanting zelf gebeurde door De Groene Kans.

“Ik ben heel tevreden dat dit op zeer korte termijn is gerealiseerd”, zegt burgemeester Morlion. “Het is trouwens onze ambitie om deze legislatuur minstens één boom per inwoner extra aan te planten. Dat staat zo vermeld in ons meerjarenplan. We gingen ondertussen een samenwerking aan met het Regionaal Landschap en de Provincie West-Vlaanderen om een bomenplan op te maken voor onze gemeente. Er wordt in kaart gebracht waar en hoeveel openbaar groen er aanwezig is en waar er opportuniteiten zijn om extra bomen aan te planten.”

autobanden

De aanplanting van de nieuwe bomen, voornamelijk wintereiken, winterlinden en enkele olmen, aan de Brabanthoek zorgde ook voor een primeur. De gietranden zijn namelijk vervaardigd uit gerecycleerde autobanden en niet uit pvc zoals vaak het geval is. Het is een nieuw concept van de firma Ecorub uit Rijkevorsel dat gespecialiseerd is in het ecologisch herbruik van gerecycleerd rubber. Een gietrand wordt rondom de stamvoet van een boom aangebracht en zorgt ervoor dat het water rondom de stamvoet blijft. Het beschermt de jonge boom ook tegen maaischade en strooizout.

“Het milieuaspect is enorm belangrijk en er wordt sterk ingezet op recycleren”, besluit burgemeester Morlion. “Het Regionaal Landschap Westhoek en de stad Lo-Reninge volgen die visie zoveel mogelijk. Het gebruik van gietranden op basis van gerecycleerde autobanden past perfect in die optiek.”