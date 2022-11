Gianni Vermeersch benoemd tot ereburger van Houthulst

Een honderdtal mensen kwamen Gianni zondag toejuichen in het gemeentehuis. Allemaal waren ze getuige van zijn benoeming tot ereburger van Houthulst. Een eer die hem ten deel valt omdat hij zich eerder dit jaar kroonde tot wereldkampioen Gravel in het Italiaanse Cittadella.

Gianni werd samen met zijn vriendin thuis opgehaald en ook zijn ouders en schoonouders werden met een grote Mercedes naar het gemeentehuis gebracht. Daar stond het vol met familie en supporters van de wereldkampioen.

Bijzonder fier

“We zijn bijzonder fier op Gianni en hij verdient het dan ook ereburger van Houthulst te worden. We hebben hem hier vroeger al ontvangen toen hij 15 jaar was en een uitzonderlijke prestatie leverde bij de juniors. Maar niets overtreft het wereldkampioenschap”, speechte burgemeester Hindryckx waarop hij iedereen vroeg recht te staan en een diepe buiging voor Gianni te maken

“We zijn heel blij dat Gianni het ereburgerschap aanvaardt en vanaf nu is hij het uithangbord van de gemeente, onze ambassadeur. Het is nog maar het derde ereburgerschap dat wij uitreiken en de beide vorige werden postuum uitgereikt. We hopen Gianni nog heel vaak te mogen ontvangen op het gemeentehuis en wensen hem nog veel succes in zijn loopbaan, die trouwens toch al geslaagd is.”

Speciaal

De hele groep aanwezigen juichte Gianni toe. “Het is toch iets speciaal om ereburger van je gemeente te worden”, reageerde Gianni. “Ik ben blij dat ik de gemeente Houthulst mee op de kaart kan zetten en het is nog meer speciaal nu ik hoor dat ik nog maar de derde persoon ben die het ereburgerschap aangeboden. Ik ben heel blij dat ik hier heel wat familie en vrienden zie die dit moment met mij meebeleven en ik hoop van nog heel vaak de gemeente Houthulst op de kaart te mogen zetten.”

Tegen 12 uur werd in stoet vertrokken naar OC Heuvelhuis in Klerken, de deelgemeente waar Gianni woont. Dikke drommen mensen stroomden toe en vulden de zaal die uiteindelijk tjokvol supporters van Gianni zat. Kinderen en jongeren maar ook volwassen supporters gingen handtekeningen van Gianni vragen. Iedereen wou hem feliciteren, een woordje met hem spreken, wou met hem op de foto. Het werd een volksfeest zoals men er in de gemeente nog nooit één kende. Gianni maakte voor iedereen tijd en bleef lachen.”