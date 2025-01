Ghistelinck Automotive opent opleidingscentrum: “We nemen deels de taken van het onderwijs en de overheid op ons”

Gedelegeerd bestuurder Vincent Yserbyt opende op 16 januari de gloednieuwe Ghistelinck Academy aan de hoofdzetel van Ghistelinck Automotive in de Rooseveltlaan 165. Het nieuwe centrum benadrukt het belang van levenslang leren op de werkvloer, het STEM-onderwijs en de noodzakelijke bedrijfsinterne opleidingen voor de tewerkstellingsgraad in Vlaanderen.

Voormalig directeur van Vives, Joris Hindryckx, komt aan het hoofd van het opleidingscentrum: “Het reguliere onderwijs legt een stevige basis. Die is tegenwoordig echter onvoldoende voor diverse specifieke taken die op de werkvloer moeten worden ingevuld. De nieuwe vleugel in de hoofdzetel kostte 850.000 euro en zorgt ervoor dat medewerkers worden opgeleid zonder zich te moeten verplaatsen naar verre en externe opleidingscentra. Het centrum richt zich op trainingen voor automobielconstructeurs, mentaal welzijn en het verkleinen van de kloof tussen onderwijs-output en de basisnorm van de industrie.”

“Het initiatief drong zich op vanwege de gebrekkige kennis van schoolverlaters”, verduidelijkt CEO Vincent Yserbyt. “We nemen dan ook deels de taken van het onderwijs en de overheid op ons. We voorzien dit jaar alleen al meer dan 130 dagen opleidingen, vooral voor schoolverlaters die bij ons solliciteren en aan de slag gaan. Op de werkvloer is er nu eenmaal meer toegepaste kennis nodig dan de basis die het onderwijs zelf voorziet. Bovendien voldoen we met dit initiatief aan de verplichte externe opleidingen die automerken opleggen.”

Lesgevers

“Door lesgevers bij ons te brengen, dienen onze medewerkers de verre verplaatsingen naar onder andere Brussel en Antwerpen niet meer te doen. Het is dan ook de bedoeling om onze lesgevers op termijn te laten certificeren. We willen ten allen tijde het principe ‘train de trainer’ (laten) toepassen.”

Info: www.ghistelinck.com en 056620810