Ghesellen van de Kastelnij Veurne introniseren drie nieuwe leden: “Perfecte mix van eigenschappen”

Op het 36ste intronisatieritueel van de Ghesellen van de Kastelnij Veurne werden Thijs Dewicke, Benny Merlevede en Luc Filliaert voorgedragen als nieuwe leden door hun respectievelijke peters en meter. Secretaris José Clauw droeg Kamagurka (Luc Zeebroek) uit Nieuwpoort voor om een eervolle vermelding te krijgen.

Voor meter Karlien Brysbaert is Benny Merlevede uit Nieuwpoort een waardige nieuwe ambassadeur. “Benny verliet in 2006 de bankwereld om in zijn boekhandel Standaard Veurne zaken te doen in een product dat inhoud en waarde heeft. Sindsdien heb ik wekelijks een afspraak met hem in mijn kantoor in de bib en brengt hij nieuwe zichtzendingen boeken mee. Hij is een fijnzinnig, (positief) kritisch iemand én een echte cultuurminnaar. Vooral muziek is zijn passie en klarinet zijn geliefde instrument. Nog altijd is hij leerling bij StAPwest, actief lid van de Nieuwpoortse Concertband en van de Koninklijke Fanfare Nieuwpoort, waar hij ook jaren secretaris was. Benny is bekommerd om cultuurbeleving in al haar aspecten. Als lid van het dagelijkse bestuur van de Cultuurraad Nieuwpoort komt hij op voor de belangen van de vele socioculturele verenigingen en amateurkunstenaars. Bij Benny verenigen zich zijn liefde voor cultuur van de streek én interesse voor economie. De perfecte mix van eigenschappen voor een uitgelezen lid van de Ghesellen!”

Circulaire processen

Marc Gombert draagt de jonge ondernemer en Veurnaar Thijs Dewicke (30) van Kaasboerderij De Moerenaar voor als nieuw lid. “Thijs treedt in het voetspoor van zijn moeder, Tine Denoo, die in 1992 in het melkveebedrijf de passie voor kaasmaken ontdekte. In 2017 heeft hij, na zijn studies voedingsmiddelentechnologie, het roer overgenomen, samen met zijn partner Lien. Thijs heeft echt een neus voor het ondernemerschap! Hij koos voor een professionalisering van het bedrijf en investeerde in een splinternieuwe kaasmakerij. De groei is niet meer te stoppen en ze leveren ambachtelijke kazen aan voedingsketens en grossisten. In 2019 namen ze de Spar van Lichtervelde over. In 2023 starten ze een tweede Spar in Veurne, met vastgoed erbij. Daarnaast bezitten ze ook Hof Ter Daele, om ook met de horeca voeling te krijgen, en specifieke kazen te ontwikkelen voor deze markt. Belangrijke filosofie in het hele verhaal van Thijs, is het korte-ketenverhaal. Thijs minimaliseert de ecologische voetafdruk door de inzet op circulaire processen en investeringen in duurzame technologie. De Moerenaar behaalde al diverse prijzen, onder andere goud op de World Cheese Award. In Thijs zien we dus een waardevolle ambassadeur.”

Taal als bindmiddel

Walter Lelièvre draagt Luc Filliaert (50) uit Nieuwpoort voor en omschrijft Luc als een historicus vol passie. “Luc startte in 1984 als leerkracht in de lagere school Stella Maris. Al 40 jaar gebruikt hij taal als bindmiddel om zijn leerlingen op een pedagogische wijze kennis te laten maken met wat belangrijk is in de wereld. Hij is beheerder van het archief van zijn grootvader, Juul Filliaert, die journalist, uitgever, verzamelaar en redactiesecretaris was van het frontblad De Belgische Standaard. Daarover organiseerde hij de expo Mijn oorlog en schreef hij het gelijknamige boek. Hij was ook een van de drijvende krachten achter de oprichting van Westfront. Luc is een begenadigd tekstschrijver en zoekt voortdurend naar verbanden tussen taal, cultuur, literatuur en kunst. Hij was laureaat van de Culturele (1984) en van de Historische prijs (1996) van de Stad Nieuwpoort.”