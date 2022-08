Zwevegemnaars ontvangen foutieve uitnodiging herfstvaccinatie

Sommige inwoners van Zwevegem ontvingen dinsdag een foutieve uitnodiging voor de herfstvaccinatie tegen covid-19.

Sinds deze week worden de uitnodigingen voor een boosterprik tegen covid-19 verstuurd. Dit gebeurt door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid. Enkele Zwevegemnaars kregen dinsdag hun uitnodiging in de bus. Deze schrokken wel even bij het lezen van de uitnodiging. Daarin stond immers te lezen dat zij dienden gevaccineerd te worden in Waregem Expo.

Dit blijkt echter foutieve info te zijn. Het gemeentebestuur laat weten dat het vaccinatiecentrum van Zwevegem zoals voorheen gevestigd is in de Sint-Pauluszaal in de Italiëlaan in Zwevegem. Bij het uiteindelijk bevestigen van de afspraak kan men kiezen voor het centrum in Zwevegem.

De uitnodiging met verwijzing naar het vaccinatiecentrum te Waregem Xpo berust op een vergissing bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. (GJZ)