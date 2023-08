Zorg op maat met Stephanie en Joke

Thuisverpleging Stephanie Petyt en Joke Roquet biedt zorg op maat bij je thuis en dat zeven dag op zeven.

“We hebben allebei ervaring met alle aspecten van de thuisverpleging. Samen met ons team is het onze missie om onze patiënten met de beste zorgen te omringen”, zeggen Stephanie (34) en Joke (38). “Bij ons kan je terecht voor alle verpleegkundige zorgen zoals dagelijks toilet, inspuitingen, wondverzorging, sonderen, stomazorg, sondevoeding, blaasspoeling, compressietherapie en aanbrengen zalven en oogdruppels.”

Beide dames wonen in Woesten. “We zijn actief in de regio Vleteren en Poperinge. Jong en oud kan bij ons terecht. Er is een volledige tegemoetkoming van alle mutualiteiten.” Voor meer informatie kan je terecht bij Joke (0478 60 02 66) en Stephanie (0478 27 52 46).