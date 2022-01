Sint-Andriesziekenhuis behaalde voor vierde jaar op rij het gouden certificaat voor griepvaccinatie

Voor het vierde jaar op rij behaalt het Sint-Andriesziekenhuis een vaccinatiegraad van meer dan 80 procent. Dit jaar liet 80,1 procent van medewerkers van het Sint-Andriesziekenhuis zich vaccineren tegen griep. Ook in de context van COVID-19 was vaccinatie van gezondheidswerkers opnieuw essentieel.

“Sinds 2016 kent het Sint-Andriesziekenhuis een sterke stijging inzake het aantal gevaccineerde medewerkers. Educatie en sensibilisering zijn heel belangrijk in dit verhaal. Dat bereiken we onder meer door actief rond te gaan op de afdelingen met een mobiele prikkar, een centraal gelegen vaccinatielokaal waar men op vaste tijdstippen terechtkan, we praten met onze medewerkers, nuanceren de misvattingen en vullen de lacunes in het vaccinatieverhaal op”, licht verpleegkundig directeur Matthijs Samyn toe. Iets wat duidelijk zijn vruchten heeft afgeworpen, want ook dit jaar werd opnieuw de kaap van 80 procent gehaald.

Matthijs Samyn is tevreden over het resultaat dat hij samen met klinisch bioloog-ziekenhuishygiënist Frederik Van Hoecke en verpleegkundig ziekenhuishygiëniste Jolien Moerman realiseerde. “Door onze schouders onder deze campagne te zetten, behaalden we opnieuw het gouden griepvaccinatiecertificaat van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Een mooie beloning voor onze inzet om zowel onze medewerkers als onze patiënten en bezoekers te beschermen tegen het griepvirus”, besluit hij.

Gezamenlijke vaccinatiecampagne

Naast de interne sensibilisering sloeg het Sint-Andriesziekenhuis dit jaar samen met 11 andere West-Vlaamse ziekenhuizen de handen in elkaar om zoveel mogelijk medewerkers warm te maken om zich te laten vaccineren tegen de griep. Onder de noemer ‘ALTEGOARE tegen de griep’ brachten ze met ‘Vaccin voor Anja’ een unieke West-Vlaamse song met bijhorende videoclip uit. Dit initiatief ging uit van de verpleegkundige ziekenhuishygiënisten van de betrokken ziekenhuizen.