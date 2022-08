Patiënten én personeel van AZ Groeninge genieten van therapiehond Embrasse: nieuw ‘personeelslid’ blijkt groot succes te zijn

Al enkele maanden huppelt er een zwarte labrador door de gangen van AZ Groeninge in Kortrijk. Embrasse is een therapiehond die wordt ingezet op de afdelingen psychiatrie en geriatrie om de patiënten meer in beweging te krijgen. Dat blijkt nu een groot succes te zijn.

Specifieke training

Embrasse is afkomstig van Purpose Dogs, een organisatie die honden kweekt met het oog op een sociale functie. De labrador werd eigenlijk opgeleid tot blindengeleidehond door Vrienden Der Blinden in Koksijde. Door een milde elleboogaandoening is hij uiteindelijk uitgevallen, omdat de kans te groot was dat hij binnen de vijf jaar zou moeten geopereerd worden.

“Initieel werd Embrasse getraind als blindengeleidehond, maar hij heeft die opleiding niet kunnen afmaken”

Hij had dus een nieuw doel nodig, en daar heeft kinesitherapeute Evy Van Varenbergh voor gezorgd. “Na wat opzoekingswerk stelde ik voor om ook in ons ziekenhuis een hond te adopteren. Dierentherapie buiten het ziekenhuis is niet nieuw, maar een beestje binnen halen is natuurlijk een ander verhaal. Ik contacteerde dierenarts Joshua Dutré van Purpose Dogs om te overleggen hoe we dit konden aanpakken”, vertelt Evy. De labrador moest uiteraard aan allerlei criteria voldoen om de ziekenhuishygiëne niet te verstoren. Zijn gezondheid wordt regelmatig gecontroleerd.

Rust roest

Na een succesvolle proefperiode is Embrasse nu officieel in dienst in het Kortrijkse ziekenhuis. Elke dag komt hij met baasje Evy mee op de fiets, daarna assisteert hij haar bij haar taken. “Hij gaat elke week mee op wandeling met oudere patiënten die met een psychiatrische problematiek kampen. Een enorm succes, patiënten die normaal nooit willen deelnemen aan de wandeling gaan nu toch mee als ze horen dat Embrasse erbij is. Het feit dat ze soms de leiband mogen vasthouden geeft hen ook een gevoel van verantwoordelijkheid”, legt Evy uit. (lees verder onder de Facebookpost)

“Naast de psychiatrie werk ik ook op de afdeling geriatrie 2. Met die patiënten doe ik dagelijks oefeningen, het is namelijk bewezen dat beweging dementie kan voorkomen. Rust roest, zeggen ze wel eens. De aanwezigheid van Embrasse motiveert de patiënten om mee te doen.”

Hart luchten

Naast de fysieke voordelen die de therapiehond met zich meebrengt, doet hij ook wonderen voor het mentaal welzijn van de patiënten én het personeel van AZ Groeninge. “Het is wetenschappelijk onderbouwd: dieren maken mensen gelukkig. Je ziet de mensen echt genieten van zijn aanwezigheid. Ik denk niet dat er veel medicijnen zijn die dat onmiddellijke gelukseffect teweeg kunnen brengen. Ook verpleegkundigen en andere personeelsleden zoeken hem al op wanneer ze eens een mindere dag hebben”, aldus dierenarts Joshua.

“Zowel voor de fysieke als mentale gezondheid van de patiënten is de therapiehond een echte meerwaarde”

Evy vult aan: “Je merkt ook dat de patiënten hun hart kunnen luchten bij Embrasse, hij oordeelt namelijk niet zoals mensen dat soms (onbewust) doen. In de toekomst willen we hem ook inzetten bij moeilijke gesprekken op de afdeling psychiatrie. Maar ook anderen ontspannen meteen in zijn bijzijn. Mensen met dementie zijn vaak onrustig en hebben weinig contact met anderen, maar beginnen spontaan de glimlachen en verhalen te vertellen over vroeger wanneer Embrasse hen een bezoekje brengt.”