Jan Yperman is eerste ziekenhuis in België dat artificiële intelligentie gebruikt op afdeling radiologie

Het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper zet artificiële intelligentie in op haar radiologie-afdeling. De technologie spoort onregelmatigheden op in anatomisch structuren van de borstkast en verhoogt daarmee de kwaliteit en de productiviteit van de radiologie-afdeling.

“De CT-scan is een vaak gebruikte procedure voor onderzoek in de borstkas”, zegt dokter Louis Flamée, radioloog van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. “Toch staan we vaak voor een uitdaging: door de complexe beelden van de thorax (borstholte) leveren die bijzonder veel informatie op, terwijl de tijdsdruk elke dag toeneemt. Dezelfde beelden worden niet altijd op dezelfde manier geïnterpreteerd. Afwijkingen van 10 procent tot 20 procent tussen verschillende radiologen zijn niet ongewoon.”

Nu blijkt artificiële intelligentie te helpen om de variabiliteit weg te werken. Dat komt de patiënt ten goede, die daardoor van een betere zorg kan genieten.

Verschillende Belgische ziekenhuizen voeren ondertussen proefprojecten uit met de AI-ondersteunende tools, maar het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper die dit als eerste toepast in de dagelijkse routine. “De software vertaalt de gevonden resultaten naar een rapport dat de radioloog kan raadplegen”, klinkt het.

“Tijdswinst is een van de vele voordelen van het systeem. De voorgestelde conclusies helpen mij en mijn collega’s sneller en met hogere precisie ons eigen rapport op te stellen en sneller tot bepaalde diagnoses te komen.”