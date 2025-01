IN KAART 9 op de 10 West-Vlamingen woont op minder dan 10 kilometer van een ziekenhuis: inwoners van Mesen moeten het verst reizen

In West-Vlaanderen woont 91,2 procent van de inwoners binnen een straal van 10 kilometer van een ziekenhuis. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Daarmee is medische hulpverlening – op Antwerpen na – nergens zo toegankelijk (qua afstand) als bij ons. Al zijn de verschillen tussen de gemeenten best groot: in Mesen moet iedereen 10 tot 20 kilometer afleggen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, in Blankenberge moet niemand verder dan 5 kilometer reizen.

Statbel bracht de nabijheid van essentiële infrastructuren in kaart, waaronder dus ook de ziekenhuizen. West-Vlaanderen telt in totaal 20 ziekenhuiscampussen, relatief netjes verspreid over de hele provincie: Roeselare (2), Menen, Torhout, Kortrijk (2), Brugge (3), Oostende (2), Knokke-Heist, Blankenberge, Ieper, Poperinge, Wervik, Veurne, Tielt, Izegem en Waregem.

Maximaal 20 kilometer

Met die dekking bereikt onze gezondheidsinfrastructuur het grote merendeel van de bevolking. Net iets meer van de West-Vlamingen, 53,1 procent, woont binnen een straal van 5 kilometer van een ziekenhuis. Boven de taalgrens doet enkel Antwerpen het beter met 66,4 procent, in Limburg moeten de mensen dan weer het verst reizen voor medische zorg. Als we kijken naar een afstand in vogelvlucht van 10 kilometer, dan woont 91,2 procent van de West-Vlaamse bevolking binnen die perimeter. Dat is het hoogste cijfer in Vlaanderen. De overige 8,8 procent van de inwoners moet maximaal 20 kilometer afleggen om een ziekenhuis te bereiken. (lees verder onder de kaart)

Binnen de provincie zijn er wel grote verschillen. Wie in een relatief kleine stad of gemeente woont waar een ziekenhuiscampus staat, moet logischerwijs niet ver reizen. Dat is vooral het geval is Blankenberge, Izegem, Oostende en Knokke-Heist, daar woont élke inwoner op maximaal 5 kilometer vogelvlucht van het ziekenhuis. Bredene, Lendelede en Pittem zijn het best omringd door medische infrastructuur, zonder zelf een ziekenhuis in eigen gemeente te hebben. Ondanks dat Roeselare twee campussen van AZ Delta heeft, woont toch slechts 69,3 procent van de bevolking in een straal van 5 kilometer van een ziekenhuis.

In 36 West-Vlaamse gemeenten woont niemand buiten een perimeter van 10 kilometer rond een ziekenhuis. Hoe landelijker, hoe minder nabij de medische zorg. Voornamelijk in de Westhoek moet je iets verder reizen. In Spiere-Helkijn, Vleteren, Staden, Heuvelland, Avelgem, Lo-Reninge, Diksmuide, Houthulst, Poperinge en Mesen moet meer dan de helft van de inwoners tussen de 10 en 20 kilometer (in vogelvlucht) afleggen naar een ziekenhuis. In Mesen is dat zelfs het geval voor élke inwoner.