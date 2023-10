AZ West wil erkenning voor Ziekenhuisnetwerk Westhoek

Stad Veurne zal een motie indienen voor de erkenning van een locoregionaal Ziekenhuisnetwerk Westhoek waarin AZ West Veurne en Jan Yperman Ieper zullen samenwerken. Ook AZ Damiaan (Oostende) en AZ Zeno (Knokke) dingen naar een erkenning, maar er is maar ruimte voor een van beide.

Burgemeester Peter Roose van Veurne: “Er is een sterke (politieke) lobby om beide Westhoekziekenhuizen te laten aansluiten bij andere ziekenhuizen in een ruimer netwerk en niet in één apart en eigenstandig Westhoek-ziekenhuisnetwerk. De hoofdreden hiervoor is het conflict tussen AZ Damiaan in Oostende en AZ Sint Jan in Brugge, dat een logische indeling en samenwerking van de Oostendse en Brugse (inclusief Knokke) regio in de weg staat. We kunnen echter niet aanvaarden dat de Westhoek-inwoners het slachtoffer zouden worden van de tweespalt in een andere regio.”

Zorgwoestijn

Schepen Guido Hoste: “De feiten tonen aan dat er in de Westhoek een significant beperkter aanbod is in ziekenhuiscapaciteit dan elders in West-Vlaanderen. Het behoud van de capaciteit is dus essentieel. Binnen een groter netwerk zijn er geen duidelijke en afdwingbare garanties meer mogelijk. Uit een objectieve data-analyse is gebleken dat zorgregio Westhoek logisch en coherent is, en dat eventuele beperking van de uitbating of de schaal zal leiden tot de vorming van een ‘zorgwoestijn’ met directe impact op gezondheid, wonen en werken in de regio. Het behoud en verankeren van het zorgaanbod dichtbij voor de meest frequente zorgprogramma’s (locoregionale zorgopdrachten) moet dan ook de eerste prioriteit zijn. Dit zal op (middel)lange termijn enkel mogelijk zijn in één eigenstandig Ziekenhuisnetwerk Westhoek.”

Bedoeling is om ook revalidatieziekenhuis het KEI (Oostduinkerke), psychiatrisch ziekenhuis PZ Heilig Hart (Ieper) en beide eerstelijnszones binnen de Westhoek nauw bij dat ziekenhuisnetwerk te betrekken.

Groot draagvlak

De verankering van de locoregionale zorg in de Westhoek, dicht bij de inwoners van de Westhoek, in één Ziekenhuisnetwerk Westhoek kent een groot draagvlak bij de politieke verantwoordelijken van de regio (burgemeesters en parlementairen) én bij de eerstelijnspartners. (MVO)